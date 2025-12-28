Le SG Tô Lâm à l’inauguration de l’exposition "Parti communiste du Vietnam – D’un congrès à l’autre"

Le Bureau du Comité central du Parti, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a organisé, le 26 décembre à Hanoï, la cérémonie d’ouverture de l’exposition intitulée «Parti communiste du Vietnam – D’un Congrès à l’autre ».

Ont assisté à la cérémonie d’ouverture le secrétaire général du Parti To Lam, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, ainsi que de nombreux dirigeants du Parti et de l’État. Le secrétaire général To Lam et les responsables ont procédé à la coupure du ruban inaugural, visité les espaces d’exposition. To Lam a écrit dans le livre d’or.

S’exprimant à l’exposition, le secrétaire général To Lam s’est dit profondément ému et fier, soulignant que dans le cours de l’histoire nationale, le Parti communiste du Vietnam avait toujours été la force pionnière, le porte-drapeau de la classe ouvrière, des travailleurs vietnamiens et des forces progressistes du monde. Il a rappelé que le Parti demeurait fidèle à ses idéaux révolutionnaires et poursuivait sans cesse son auto-renouvellement et son auto-rectification afin d’être digne de sa mission de direction du peuple et du pays.

Dans son discours d’ouverture, Pham Gia Tuc, membre du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central du Parti, a souligné que depuis sa fondation, le Parti communiste du Vietnam avait organisé 13 congrès nationaux et se préparait actuellement à tenir son 14e congrès, placé sous le thème : "Sous la glorieuse bannière du Parti, unir nos forces et notre volonté pour réaliser avec succès les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 ; affirmer l’autonomie stratégique, l’autonomie et la confiance en soi, avancer résolument dans l’ère de progrès national, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la civilisation, le bonheur et une marche résolue vers le socialisme".

Le secrétaire général Tdu Parti To Lam et les responsables visitent l'exposition. Photo : VNA

Il a salué et hautement apprécié les efforts du Département des archives et du Musée national d’histoire du Vietnam, qui ont étroitement coopéré dans la collecte, la recherche et l’organisation de cette exposition.

L’exposition est structurée en trois parties : La fondation du Parti – à l’origine du changement du destin national ; les Congrès du Parti et les tournants majeurs de l’histoire ; et vers le 14e Congrès – aspiration au développement et vision d’avenir.

L’exposition présente plus de 200 documents, photographies et objets précieux, retraçant de manière fidèle et vivante les Congrès du Parti ainsi que les grandes victoires et réalisations majeures obtenues sous la direction du Parti au fil des mandats. - VNA/VI