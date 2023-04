Le SG Nguyen Phu Trong préside une réunion du Bureau politique et du Secrétariat

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a présidé le 7 avril à Hanoï une réunion du Bureau politique et du Secrétariat.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong prend la parole. Photo: VNA La réunion avait pour objet de collecter des avis sur le projet "Bilan des 15 ans de mise en œuvre de la résolution n°27-NQ/TW du 6 août 2008 du 10e Comité central du Parti sur l'édification d'un contingent d'intellectuels dans le processus d'accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays".



Le Bureau politique a évalué qu'après 15 ans de mise en œuvre de la résolution n°27-NQ/TW, le Parti, le système politique et l'ensemble de la société avaient eu une perception plus intégrale et complète du rôle et de la position des intellectuels.



L'édification d'un contingent d'intellectuels forts tant qu'en nombre qu'en qualité, avec une structure raisonnable, et la promotion du rôle, de la responsabilité et des capacités des intellectuels dans la mise en œuvre des objectifs, des tâches et des stratégies de développement socio-économique…, sont une responsabilité du Parti, de l'État, du système politique et de toute la société.

Le Bureau politique a chargé le Comité de pilotage du projet de collecter les avis du Bureau politique et des organes concernés pour finaliser le projet et faire rapport au Bureau politique pour le soumettre au Comité central du Parti.



Lors de la réunion, la Commission de contrôle du Comité central du Parti a rendu compte des résultats de travail de six délégations de contrôle du Bureau politique et de cinq délégations de contrôle du Secrétariat pour 33 organisations du Parti relevant du ressort central en 2022.



Le Bureau politique et le Secrétariat ont demandé aux comités et organisations du Parti concernés de développer leurs acquis et de trouver des solutions pour surmonter les lacunes et de faire rapport au Secrétariat au premier trimestre 2024.



A cette occasion, le Bureau politique et le Secrétariat ont discuté et annoncé leurs programmes de contrôle en 2023, dont l'établissement de cinq délégations de contrôle du Bureau politique et cinq autres du Secrétariat pour contrôler 30 organisations du Parti relevant du ressort central.