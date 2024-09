Le SG et président To Lam s'entretient avec le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló

Le secrétaire général et président To Lam (droite) s'entretient avec le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, en visite au Vietnam. Photo : VNA



Dans l'après-midi du 6 septembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam s'est entretenu avec le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, en visite officielle au Vietnam.

To Lam a chaleureusement salué le président Umaro Sissoco Embaló en visite au Vietnam, - le premier échange de délégation de haut niveau entre les deux pays depuis leur établissement des relations diplomatiques en 1973.

Il a hautement apprécié les réalisations que l'État et le peuple de Guinée-Bissau ont accomplies dans le maintien de la stabilité politique et de la solidarité, la réconciliation nationale et le développement socio-économique ainsi que leur contribution au développement commun de la région africaine.

Le président Umaro Sissoco Embaló a affirmé la politique de la Guinée-Bissau visant à élargir la coopération avec les pays d'Asie, dont le Vietnam qui était identifié comme son partenaire prioritaire. Il a affirmé la détermination à consolider et à développer les relations de coopération d’amitié traditionnelles avec le Vietnam, pour le bénéfice des deux pays et des deux peuples.

Les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque pays, ont discuté et proposé des orientations pour améliorer encore l'efficacité de la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Sur le plan politique, les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux pour renforcer la confiance politique et créer un nouvel élan pour la coopération bilatérale ; de déployer efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment en mettant activement en œuvre le protocole d'accord sur l'établissement d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé lors de cette visite.

Le président bissau-guinéen a déclaré qu'il exempterait de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels du Vietnam. A cette occasion, il a respectueusement invité le secrétaire général du Parti et président To Lam à effectuer prochainement une visite officielle en Guinée-Bissau. L’invitation a été acceptée.

Le président de Guinée-Bissau a accepté de se coordonner étroitement pour créer des changements dans la coopération économique, commerciale et d'investissement ; de continuer à exploiter les atouts des produits traditionnels tels que les noix de cajou ; de proposer des politiques préférentielles pour promouvoir la diversification des produits d'exportation et d'importation ; de créer ainsi les conditions permettant aux communautés d'affaires des deux pays de rechercher des opportunités de coopération et de faire des affaires sur les marchés de l’un et de l’autre.

Il est tombé d’accord sur la proposition du secrétaire général du Parti et du président To Lam d'élargir la coopération dans les domaines potentiels comme l'agriculture, de partager des expériences dans l'élaboration de politiques, de modèles de développement et de formation du personnel, de négocier pour signer prochainement des documents visant à compléter le cadre juridique et à créer des conditions favorables pour promouvoir la coopération bilatérale.

A propos des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination étroite et leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, au Mouvement des pays non alignés et du Groupe du G77. Les deux parties se sont accordées pour promouvoir la coopération de chaque pays au sein des organisations régionales dont les deux pays sont membres telles que l'ASEAN, l'Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), notamment dans les domaines prioritaires telles que agriculture, éducation, santé, transformation numérique...

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont partagé une vision commune sur l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, soulignant leur soutien à la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Après l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la création d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique entre les deux ministères des Affaires étrangères et d'un autre sur la coopération agricole entre les deux ministères de l'Agriculture et du Développement rural. - VNA/VI