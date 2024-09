Le SG et président To Lam arrive à New York pour assister à la semaine de haut niveau de la 79e AG de l’ONU

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et l'ambassadeur et chef de la Mission vietnamienne auprès de l'ONU, Dang Hoang Giang, ont accueilli le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse à l'aéroport international J.F. Kennedy. Photo : VNA

Le secrétaire général et président To Lam et son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant sont arrivés, à 17h05 du 21 septembre (heure locale), à l'aéroport international Kennedy, à New York, aux États-Unis, entamant son voyage d’affaire pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79e Assemblée générale des Nations Unies et travailler aux États-Unis.

Il s'agit du premier voyage d'affaires pour participer à des activités extérieures multilatérales et travailler aux États-Unis du secrétaire général du Parti et du président To Lam à son nouveau poste et aussi la première fois qu'un secrétaire général du Parti et un président vietnamien participent directement à des réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Durant près de 50 ans, les relations entre le Vietnam et les Nations Unies continuent de se développer positivement, de s'approfondir et de se consolider et de se renforcer constamment. Les Nations Unies ont accompagné le Vietnam depuis sa période de reconstruction nationale et de redressement d'après-guerre jusqu'à la levée de l'embargo et à son intégration internationale. Le Vietnam participe de manière de plus en plus proactive et active, apportant des contributions de plus en plus substantielles dans tous les activités majeures des Nations Unies comme l’opération du maintien de la paix, la sécurité et la coopération au développement.

Le Vietnam a assumé et assume de nombreux postes importants aux Nations Unies. Les dirigeants onusiens apprécient toujours le rôle et les contributions du Vietnam et espèrent que le Vietnam continuera à jouer un rôle de plus en plus actif dans les domaines prioritaires des Nations Unies.

Après un an de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral, la coopération entre le Vietnam et les États-Unis a obtenu de nombreux résultats positifs. La coopération stratégique entre les deux pays dans de nombreux domaines continue d'être encouragée. Le domaine économique, commercial et d'investissement continue d'être un moteur important dans les relations bilatérales.

Au cours des huit premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint près de 88 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % sur un an. La coopération en matière de sécurité et de défense continue d'être mise en œuvre de manière efficace, dont la coopération pour régler les conséquences de la guerre reste une priorité et un pilier important des relations entre les deux pays. Concernant les questions en suspens, les deux parties continueront de renforcer les dialogues dans un esprit de franchise, de constructivité et d’attention aux intérêts légitimes de chacun.

A l'ONU, le secrétaire général du Parti et le président To Lam apporteront des messages importants pour soutenir fermement le multilatéralisme, avec le rôle central des Nations Unies dans la paix, la coopération et le développement dans le monde. Le dirigeant vietnamien aura des rencontres bilatérales et des contacts avec des dirigeants d’organisations internationales et de pays participant à la Semaine de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations Unies.

Dans le cadre de son voyage d'affaires, To Lam aura également d'importantes rencontres bilatérales avec des dirigeants de l’administration américaine, assistera et prendra la parole lors des événements visant à commémorer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et un an d’élever leurs relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique intégral ainsi que des rencontres et des séances de travail avec la participation de responsables, d'entreprises, d'experts américains.

C'est une bonne opportunité pour le Vietnam d'affirmer une fois de plus sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification des relations extérieures, d'intégration internationale profonde proactive et active, en tant que partenaire digne de confiance et membre responsable de la communauté internationale, contribuant toujours activement à la paix, à l’amitié, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. - VNA/VI