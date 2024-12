Le SG du PCV visite le site de la centrale nucléaire et les établissements culturels de Ninh Thuan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam a visité plusieurs établissements socio-économiques et culturels de la province de Ninh Thuan, au centre-sud du pays, le 5 décembre.

Plus précisément, il a inspecté le site prévu pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 dans le hameau de Vinh Truong, dans la commune de Phuoc Dinh du district de Thuan Nam.

La politique d’investissement du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan a été approuvée par l’Assemblée nationale dans la Résolution 41/2009/QH12 du 25 novembre 2009. En conséquence, la Résolution décrit la planification de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 dans la commune de Phuoc Dinh, dans le district de Thuan Nam, et de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 2 dans la commune de Vinh Hai, dans le district de Ninh Hai, sur une superficie totale de 1.642 hectares. On estime que la construction aura un impact sur 1.100 foyers, soit près de 4.000 personnes.

Après la décision de reprendre le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan, la province a activement popularisé la politique auprès du public. En conséquence, les résidents locaux ont largement exprimé leur soutien et leur accord avec la politique de l’État.

Le projet de Ninh Thuan 1 devrait être composé de quatre turbines, chacune d’une capacité de 1.000 à 1.200 MW. Le projet sera mis en œuvre en deux phases, avec deux turbines installées à chaque phase. La superficie totale du terrain nécessaire pour le projet est de 443,11 hectares.

To Lam a demandé au Comité populaire provincial d'effectuer rapidement les procédures nécessaires au projet, notamment le défrichement des terres et le rapport au gouvernement pour examen et approbation de l'allocation de fonds afin d'assurer le progrès et l'efficacité. Il a ajouté qu'une fois les ressources suffisantes obtenues, la mise en œuvre immédiate est essentielle pour maximiser l'efficacité du projet.

Le Serétaire général du Parti a ensuite assisté à la cérémonie d'inauguration des travaux de construction d'un centre de formation polyvalent et de structures auxiliaires à l'école maternelle de Phuoc Dinh, dans la commune de Phuoc Dinh, une commune extrêmement défavorisée. Le projet coûte 12 milliards de dongs (472 600 dollars) présenté par le secrétaire général.

Le leader du Parti a également effectué une inspection sur place du port général de Ca Na, dans le district de Thuan Nam, et a visité le village de poterie de Bau Truc dans la ville de Phuoc Dan, - l'un des plus anciens villages d'artisanat traditionnel d'Asie du Sud-Est, qui abrite l'art ancien de la poterie du peuple Cham. En 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit cet art sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

A cette occasion, To Lam a offert des cadeaux à 20 bénéficiaires de la politique et à des ménages pauvres du district de Ninh Phuoc.- VNA/VI