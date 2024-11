Le SG du PCV To Lam à la cérémonie inaugurale de la ligne aérienne directe Hanoï - Kuala Lumpur

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam à la cérémonie inaugurale de la ligne aérienne directe Hanoï - Kuala Lumpur. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam a assisté à la cérémonie d'ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï - Kuala Lumpur de Vietjet Air, qui devrait promouvoir davantage les liens économiques, culturels et touristiques entre les deux pays et toute la région d'Asie du Sud-Est.



L'ouverture de la nouvelle ligne aérienne directe Hanoï - Kuala Lumpur intervient dans le contexte où le Vietnam et la Malaisie ont élevé leur relation au partenariat stratégique global, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération et de développement. Reliant les deux capitales, cette ligne aérienne renforcera le réseau aérien régional et favorisera davantage la coopération économique et culturelle.



Avec sept vols allers-retours par semaine, la nouvelle ligne Hanoï - Kuala Lumpur desservira les passagers à partir du 28 novembre 2024. Il s'agit de la deuxième ligne de Vietjet reliant le Vietnam et la Malaisie, après la ligne Ho Chi Minh-Ville - Kuala Lumpur ouverte en 2016. Avec cette nouvelle ligne, Vietjet doublera le nombre de vols entre le Vietnam et la Malaisie à 14 allers-retours par semaine, répondant ainsi à la demande croissante de déplacements entre les deux pays.



Les dirigeants des deux pays ont apprécié le rôle de la nouvelle route et ont exprimé leur confiance qu’elle contribuera à promouvoir la coopération bilatérale et à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, ainsi qu'à contribuer au développement commun de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

A cette occasion, le secrétaire général du Parti a assisté à l'échange d'un document de coopération entre le groupe Saigontourist du Vietnam et le groupe Genesis de Malaisie.- VNA/VI