Le SG du PCV termine avec succès sa visite officielle en Malaisie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Kuala Lumpur terminant leur visite officielle en Malaisie. Photo: VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Kuala Lumpur à midi le 23 novembre, terminant leur visite officielle de trois jours en Malaisie, à l'invitation du Premier ministre Dato' Seri Anwar Ibrahim et de son épouse.



Dans le cadre de sa visite, To Lam s'est entretenu avec le Premier ministre Dato' Seri Anwar Ibrahim, a rencontré le président de la Chambre des représentants Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul et le président du Sénat Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah et a reçu le vice-Premier ministre, ministre du Développement rural et régional et président de l'Organisation nationale malaisienne unie (UMNO) Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.



Il a également rencontré des ressortissants vietnamiens éminents vivant dans les États membres de l'ASEAN et des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie, a visité plusieurs centres culturels et économiques et a prononcé un discours politique à l'Université de Malaya. À cette occasion, son épouse, Ngo Phuong Ly, a visité l'Institut national de cardiologie de Malaisie et a offert des cadeaux aux enfants patients qui y suivent un traitement intensif.



Dans le cadre de la visite, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur la mise à niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique global.



Les deux parties ont affirmé leur engagement à se soutenir mutuellement sur la voie du développement, à continuer de renforcer leur amitié, leur coopération et leur confiance politique, sur la base du respect mutuel du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des systèmes politiques.



Les dirigeants ont convenu des orientations pour approfondir et élever davantage les relations bilatérales dans divers domaines, notamment par des mesures révolutionnaires visant à renforcer la connectivité, à résoudre les difficultés et à élargir la coopération, afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale pour la paix, la stabilité, la durabilité, l'inclusion et la prospérité partagée, ainsi que pour une communauté ASEAN unie, autonome et prospère.



Les deux parties ont également convenu d'examiner et d'entamer des négociations sur de nouveaux accords de coopération au moment opportun pour créer une dynamique forte et une base solide pour la collaboration future.



Ils ont réitéré la position constante de l'ASEAN en Mer Orientale et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre une coordination étroite pour maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont souligné l'importance de régler les différends de manière pacifique et de ne pas recourir à la force ni menacer de le faire, conformément aux principes largement reconnus du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



A cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a également assisté à la cérémonie d'ouverture de la ligne aérienne directe Hanoi-Kuala Lumpur de Vietjet Air, qui devrait promouvoir davantage les liens économiques, culturels et touristiques entre les deux pays et toute la région de l'Asie du Sud-Est.



Cette visite est une étape importante dans les relations entre le Vietnam et la Malaisie, contribuant à renforcer leur confiance politique à un niveau élevé. Elle reflète la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens de toujours chérir et de vouloir renforcer davantage les relations avec les pays voisins et la région, notamment la Malaisie.- VNA/VI