Le SG du PCV et président de la République To Lam attendu en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite officielle au Royaume de Thaïlande du 27 au 29 mai 2026.

Cette visite aura lieu à l’invitation du Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et de son épouse.

L’information a été annoncée le 22 mai par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de renforcer et d’élargir leur coopération dans divers domaines.

Les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les premiers membres de l’ASEAN à établir un tel cadre de coopération.

En 2015, ce partenariat a ensuite été élevé au rang de « partenariat stratégique renforcé » afin de promouvoir une coopération plus étroite et plus globale. Depuis lors, ce partenariat stratégique renforcé a enregistré des avancées remarquables et obtenu des résultats substantiels et efficaces.Ces dernières années, la coopération économique, commerciale et d’investissement s’est affirmée comme l’un des piliers majeurs des relations bilatérales.

La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et son neuvième partenaire commercial dans le monde.

Les deux pays ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, de manière équilibrée et durable. - VNA/VI