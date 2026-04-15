Le SG du PCC et président chinois Xi Jinping préside la cérémonie d'accueil officielle de son homologue vietnamien à Pékin

Les deux haut dirigeants du Vietnam et de Chine lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA

À l’invitation du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril.

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, et son épouse, et le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm (droite), et son épouse, lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA Dans la matinée du 15 avril, la cérémonie d’accueil officielle du dirigeant vietnamien Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau a été organisée solennellement au Grand Palais du Peuple, selon le plus haut protocole réservé aux chefs d’État. Le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping et son épouse ont présidé la cérémonie. Vingt et un coups de canon tirés en signe de bienvenue. Photo: VNA Vingt et un coups de canon ont été tirés en signe de bienvenue. Immédiatement après la cérémonie d’accueil, les deux hauts dirigeants ont entamé leur entretien.

Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Chine ont maintenu une dynamique de développement positive, enregistrant des avancées notables et globales. La confiance politique mutuelle a été consolidée et renforcée, continuant de jouer un rôle d’orientation stratégique dans le développement des relations bilatérales dans divers domaines. Les échanges de délégations de haut niveau et à tous les échelons ont été dynamiques, tandis que la coopération dans les domaines diplomatique, de la défense et de la sécurité a connu des évolutions substantielles.

Les deux haut dirigeants du Vietnam et de Chine lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA