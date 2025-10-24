Le SG du Parti To Lam s'entretient avec le président bulgare, Rumen Radev

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le président bulgare, Rumen Radev, ont convenu le 23 octobre, lors de leur entretien officiel à Sofia, d'élever des relations entre le Vietnam et la Bulgarie au niveau du Partenariat stratégique.



Le président bulgare, Rumen Radev, a souligné la position et le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, saluant sa politique étrangère et ses contributions à la paix, à la stabilité et au développement de la région.



Le secrétaire général To Lam a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a souligné l'importance que le Vietnam attachait à ses relations avec la Bulgarie, rappelant avec gratitude le soutien du peuple bulgare durant la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans le processus actuel de construction et de développement du pays.



Les deux dirigeants ont échangé des informations sur leurs situations nationales et leurs orientations de développement respectives, identifiant de nombreux points communs en termes d'objectifs et de politiques, ainsi que des potentiels complémentaires.



Ils ont convenu d'approfondir la coopération dans le nouveau cadre stratégique, notamment dans les domaines où la Bulgarie possédait une expertise spécialisée et le Vietnam avait des besoins spécifiques.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam (gauche), et le président bulgare, Rumen Radev. Photo: VNA





La coopération économique, commerciale et d'investissement a été érigée en pilier central du nouveau partenariat. Le président bulgare, Rumen Radev a souligné la nécessité de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, saluant la forte participation des entreprises vietnamiennes au Forum des affaires organisé en marge de la visite.



Les parties se sont engagées à doubler les échanges commerciaux bilatéraux dans les années à venir, en tirant parti de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).



La coopération scientifique et technologique a été définie comme un autre pilier stratégique, englobant la transformation numérique, l'économie numérique, les énergies vertes, l'industrie pharmaceutique et la bio-ingénierie.



En matière de défense et de sécurité, ils ont convenu d'intensifier leur collaboration en matière de formation, de cybersécurité et d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Afin de renforcer les liens humains, les deux parties ont convenu de développer des programmes culturels et de promouvoir le tourisme. Le président bulgare, Rumen Radev a exprimé son admiration pour la culture populaire vietnamienne. Il a souligné le potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation et du travail, en s'appuyant sur les traditions des plus de 30 000 experts et étudiants vietnamiens formés en Bulgarie.



Au niveau multilatéral, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums internationaux tels que l'ONU, l'ASEAN-UE et l'ASEM, en échangeant leurs points de vue sur la résolution pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droite de la mer (CNUDM) de 1982.



À l'issue de leur entretien, To Lam et Rumen Radev ont présidé une conférence de presse conjointe pour annoncer cette étape historique dans les relations Vietnam-Bulgarie.-VNA/VI