Le SG du Parti Tô Lâm rend hommage aux Héros morts pour la Patrie à Diên Biên

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut niveau, se rend le 27 juillet au Temple dédié aux martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière national des Morts pour la Patrie A1, à Diên Biên pour déposer des gerbes et offrir de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie. Photo : VNA



Le secrétaire général du PCV a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président Hô Chi Minh – Héros de la libération nationale, grand homme de culture ; le général Vo Nguyên Giap, commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam ; les officiers, soldats, jeunes volontaires, miliciens civils de la ligne de front et l’ensemble du peuple vietnamien qui ont combattu avec courage et se sont sacrifiés pour aboutir à la victoire retentissante de Diên Biên Phu le 7 mai 1954, qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde».



Le Temple dédié aux martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu est situé sur la colline F, au sein du complexe historique du champ de bataille de Diên Biên Phu, classé monument national spécial. Il constitue une destination spirituelle importante pour les habitants et visiteurs de la terre historique de Diên Biên Phu.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm offre de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie au cimetière national A1. Photo : VNA

Au cimetière national A1, Tô Lâm a écrit dans le livre de souvenirs exprimant sa gratitude éternelle aux Héros morts pour la Patrie.



Dans le cadre des activités commémoratives, le leader du PCV et sa suite ont également rendu visite à l’ancien combattant Pham Van Ngân (né en 1934), ancien sous-chef d’escouade ayant combattu sur la colline A1 durant la bataille de Diên Biên Phu. Blessé de guerre à 41 %, il habite actuellement dans le quartier de Diên Biên Phu. -VNA/VI