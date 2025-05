Le SG du Parti Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghê An

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghê An. Photo : VNA

À l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025), ce jeudi après-midi, 15 mai, dans la province de Nghê An, terre natale du grand dirigeant, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm a mené plusieurs activités à forte portée symbolique et sociale.

Précisément, il a offert des cadeaux à des familles bénéficiant de politiques sociales et à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Nation. Il a également rencontré le personnel du Site commémoratif national spécial de Kim Liên, situé dans le district de Nam Dàn, et a remis au lycée Kim Liên une salle de classe équipée pour l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

Tô Lâm offre des cadeaux à des familles bénéficiant de politiques sociales et à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Nation. Photo : VNA

«Le Parti et l’État n’ont de cesse de veiller au bien-être des familles prioritaires, des foyers démunis et des personnes ayant contribué à la Patrie, avec la volonté qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte», a souligné le secrétaire général du Parti.

Le dirigeant remet au lycée Kim Liên une salle de classe équipée pour l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Photo : VNA

Plus tôt dans l’après-midi, Tô Lâm s’était recueilli au temple Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Hô Chi Minh. Il a également rendu hommage à ce dernier au sein du site mémoriel de Kim Liên, avant de se rendre à la maison de Nguyên Sinh Nhâm, le grand-père paternel du Président, puis de visiter la bibliothèque du village de Sen. - VNA/VI