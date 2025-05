Le SG du Parti Tô Lâm rencontre le président du Sénat du Kazakhstan

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm (gauche) rencontre le 5 mai à Astana, le président du Sénat du Kazakhstan, Maulen Ashimbayev. Photo: VNA

Tô Lâm a sincèrement remercié le Kazakhstan pour son soutien sans réserve au Vietnam dans la cause passée de libération nationale et dans la cause actuelle d’édification et de développement nationaux. Il a souligné que la visite intervenait à un moment historique où le Vietnam célébrait le 50e anniversaire de la réunification nationale (30 avril 1975) et le Kazakhstan célébrait le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme, sans laquelle il n'y aurait pas de Révolution d'Août et pas de Vietnam aujourd'hui.

Le chef du Parti a félicité le peuple kazakh pour ses grandes réalisations accomplies sous la direction du président Kassym-Jomart Tokaïev et des dirigeants kazakhs, avec une vision stratégique pour le développement socio-économique du pays et sa position internationale de plus en plus renforcée. Il a déclaré que le Vietnam souhaitait échanger des expériences avec le Kazakhstan pour se compléter en vue d'un développement mutuel et que les relations bilatérales constitueraient un pont entre les deux pays et deux continents d'Europe et d'Asie.

Pour sa part, le président du Sénat Maulen Ashimbayev a souligné l'importance de la première visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Kazakhstan depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Il a affirmé que le Kazakhstan attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la bonne coopération multiforme avec le Vietnam, un partenaire fiable et important du Kazakhstan en Asie du Sud-Est. Il a rappelé la visite du Président Hô Chi Minh au Kazakhstan en 1959 et a souligné que l’actuelle visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm était une continuation des bonnes relations traditionnelles entre les deux pays, exprimant sa conviction que la visite ouvrirait des opportunités de coopération prometteuses et potentielles pour les deux parties.

Il a félicité le Vietnam pour ses solides réalisations en matière de développement socio-économique que peu de pays dans le monde peuvent atteindre. Il a affirmé que le Sénat du Kazakhstan soutiendrait et favoriserait activement la mise en œuvre des orientations de coopération convenues par les dirigeants des deux parties.

Coopération parlementaire, l’un des piliers importants

Les deux dirigeants ont été heureuses de constater qu’au cours des dernières années, les relations politiques entre le Vietnam et le Kazakhstan s’étaient bien développées et bénéficiaient d’une grande confiance politique. Ils ont souligné que la coopération parlementaire était l’un des piliers importants pour promouvoir les liens bilatéraux et que la coopération économique, commerciale et d’investissement avait connu des changements positifs. La coopération dans d’autres domaines a également connu de nombreux résultats importants.

Estimant la coopération importante entre le Sénat du Kazakhstan et l’Assemblée nationale du Vietnam, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération et de favoriser les échanges de délégations par le biais des canaux parlementaires ; de renforcer la coordination, la supervision et encourager la mise en œuvre effective des accords de coopération signés par les deux gouvernements ; de promouvoir la coopération en matière de formation du personnel, de politiques de développement et d’édification de Parti ainsi que de jeunesse pour améliorer la compréhension mutuelle.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a transmis les salutations et l'invitation du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président du Sénat du Kazakhstan pour visiter le Vietnam au moment opportun. Le président du Sénat, Maulen Ashimbayev, a également respectueusement invité le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân à se rendre au Kazakhstan. -VNA/VI