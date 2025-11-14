Le SG du Parti To Lam reçoit le chef du Département de l’information du Parti communiste chinois

Le 13 novembre, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hanoï, le secrétaire général du Parti To Lam, a reçu Li Shulei, membre du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat et chef du Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en visite au Vietnam pour coprésider le 20ᵉ séminaire théorique entre les deux Partis.

Soulignant l’importance du mécanisme d’échanges théoriques de haut niveau entre les deux Partis au cours des 20 dernières années, To Lam a salué le succès du 20ᵉ séminaire, organisé sur le thème « La voie et la pratique du socialisme au 21ᵉ siècle ». Cet événement, a-t-il affirmé, illustre la mise en œuvre concrète des consensus de haut niveau, offrant une occasion précieuse d’évaluer les réalisations et les expériences de chaque Parti et de chaque pays dans la construction du socialisme, tout en contribuant à enrichir la théorie du socialisme moderne. Il témoigne également d’un haut niveau de confiance politique entre les deux Partis.

Pour sa part, Li Shulei a déclaré que le PCC soutenait pleinement le PCV dans l’organisation réussie de son prochain 14ᵉ Congrès national. Il a également informé le leader du PCV du succès de cette édition spéciale, organisée conformément aux orientations conjointes des deux secrétaires généraux, permettant un échange approfondi et complet sur les voies du socialisme dans le nouveau contexte de développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam (droite), reçoit Li Shulei, membre du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat et chef du Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois. Photo : VNA

To Lam a réaffirmé que le Vietnam accordait une importance particulière au développement de ses relations avec la Chine, considérée comme une priorité stratégique. Dans la nouvelle ère de développement des deux nations, il a appelé les deux Partis et les deux pays à continuer de renforcer leur solidarité et leur coopération pour avancer ensemble sur la voie du socialisme. Le Vietnam, a-t-il ajouté, est déterminé à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale et à promouvoir la construction d’une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam–Chine, de plus en plus globale, substantielle et durable.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties concentrent leurs efforts sur le renforcement des fondements essentiels de la relation bilatérale : approfondir la confiance politique et la coordination stratégique, valoriser le rôle particulier de la coopération entre les Partis, améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération à tous les niveaux, promouvoir une intégration économique de haut niveau, développer un commerce équilibré et durable, et renforcer la coopération scientifique et technologique, notamment dans les secteurs clés. Il a également insisté sur l’importance de la formation de ressources humaines de haute qualité, du resserrement des liens culturels et touristiques.

De son côté, Li Shulei a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique de bon voisinage. Il a exprimé la volonté du PCC et de l’État chinois de mettre en œuvre efficacement les accords et les consensus de haut niveau, de renforcer la confiance politique, d’approfondir la coopération pratique et d’élargir les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme et des relations entre les peuples.

Il a souligné que les organes de théorie et d’information des deux Partis poursuivraient une coopération étroite, partageant leurs expériences en matière de construction du Parti et de gouvernance, renforçant la communication et la compréhension mutuelle, et consolidant la base sociale de l’amitié sino-vietnamienne — contribuant ainsi à enrichir le contenu du partenariat de coopération stratégique intégrale et de la Communauté d’avenir partagé de portée stratégique Chine–Vietnam. - VNA/VI