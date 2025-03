Le SG du Parti To Lam prononce un discours à l’École de politique publique Lee Kuan Yew

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam et la délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant ont visité l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Université nationale de Singapour).

To Lam a prononcé un discours politique intitulé "La politique de développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique du Vietnam dans la nouvelle ère et les opportunités de coopération Vietnam-Singapour".

Il a souligné que les deux pays vivaient au milieu de changements rapides sans précédent à l'ère numérique, à la quatrième révolution industrielle avec des percées dans l'IA, le big data, l'Internet des objets, etc. Tout cela remodèle notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter.

Dans son discours, le secrétaire général du PCV a partagé trois contenus : la vision stratégique du Vietnam en matière de science, de technologie et d’innovation ; la philosophie de coopération et de développement du Vietnam à l’ère numérique ; les leçons tirées de la coopération Vietnam-Singapour et l’importance à long terme de cette relation.

Il a déclaré que le Vietnam considérait les sciences, les technologies et l'innovation comme des forces motrices essentielles du développement national.

L’objectif du Vietnam est de devenir un pays industriel moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, soit le 100e anniversaire de sa fondation. Pour atteindre ces objectifs, il n’y a pas d’autre moyen que de promouvoir le développement scientifique et technologique, l’innovation et de mettre en œuvre la stratégie nationale de transformation numérique. Le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique sont des moyens essentiels pour réaliser les aspirations nationales.

Le leader du PCV a également partagé certains points de vue et approches du Vietnam, identifiant le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale comme la percée la plus importante, la principale force motrice pour développer rapidement les forces productives modernes, perfectionner les relations de production, innover les méthodes de gouvernance nationale, développer la société et l’économie et rendre le pays riche et fort ; renforçant la direction globale du Parti et la participation active des entrepreneurs, des entreprises et du peuple au développement des sciences et technologies ; étant progressivement autosuffisant en technologie, notamment technologies stratégiques ; assurant la souveraineté nationale dans le cyberespace, la sécurité des réseaux, des données et des informations des organisations et des individus qui constituent une exigence continue et indissociable du processus de développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

To Lam a proposé un certain nombre de domaines clés de coopération entre les deux pays tels que la coopération dans les projets de recherche scientifique ; la coopération étendue et complète entre les instituts de recherche et les universités qui répondent aux normes internationales. Les deux parties vont rechercher, tester et déployer conjointement des solutions numériques pour améliorer la qualité de vie et renforcer l’efficacité de l’administration publique ; coopérer dans le développement des ressources humaines en science et technologie; promouvoir la coopération en matière de transfert de technologie et de commercialisation de la recherche scientifique...

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam valorisait son partenariat avec Singapour et d'autres pays amis et continuerait à contribuer activement à la construction d'une ASEAN cohésive, créative et prospère.

Il s’est déclaré convaincu qu'avec une vision stratégique, une forte détermination politique et un esprit de coopération approfondie, le Vietnam, Singapour et d'autres pays de la région parviendront à des réalisations encore plus importantes à l'avenir. Les pays continueront d’écrire l’histoire du succès de l’Asie du Sud-Est au XXIe siècle, une Asie du Sud-Est constamment innovante, autonome économiquement et technologiquement, et en développement durable pour le bonheur de ses populations.

À l’École de politique publique Lee Kuan Yew, To Lam a répondu aux questions qui intéressaient les délégués concernant les politiques visant à attirer les talents, les politiques de développement scientifique et technologique et d’innovation pour le développement du pays.

En présence du secrétaire général To Lam, des dirigeants de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et de l'École de politique publique Lee Kuan Yew ont échangé un protocole d'accord sur la coopération en matière de formation de dirigeants et de gestionnaires.

Auparavant, les deux parties avaient signé un engagement à continuer de renforcer et de mettre en œuvre efficacement le programme de formation de dirigeants potentiels, conformément aux objectifs, aux tâches et aux exigences de développement du Vietnam, contribuant à concrétiser et à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour dans la nouvelle ère. - VNA/VI