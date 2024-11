Le SG du Parti To Lam au spectacle "Ho Chi Minh - Voyage d’aspiration 2024"

Dans la soirée du 15 novembre, au Palais d’amitié de la culture et du travail vietnamo-soviétique à Hanoï, la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti a présidé, en coordination avec la Télévision nationale du Vietnam, le spectacle "Hô Chi Minh - Voyage d'aspiration 2024" pour honorer les gens modèles en matière d'étude et de suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh.

C'est la 6e année que ce programme est organisé. La spécialité de l'édition 2024 est qu'il s'agit d'un voyage fier et émotionnel des échanges avec les gens exemplaires dans trois régions : province de Thai Nguyen au Nord, ville de Nha Trang à Khanh Hoa au Centre et Ho Chi Minh-Ville au Sud.

S’exprimant au spectacle, le secrétaire général du Parti To Lam a chaleureusement félicité les organisations et les individus honorés ainsi que ceux qui font, chaque jour et à chaque heure, leur mieux pour mettre en pratique les enseignements de l'Oncle Ho.

Il a souligné qu'en 2025, de nombreux événements historiques importants auront lieu comme les 95 ans de la fondation du Parti, les 80 ans de la Fête nationale et les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du pays. C'est aussi l'époque de plus de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau (Doi Moi), avec de grandes réalisations obtenues, avec une position et un pouvoir accumulés, avec de nouvelles opportunités, “nous nous tenons à la porte de l'histoire pour entrer fermement dans une nouvelle ère, l'ère de l'ascension nationale''.

Il a donc exprimé sa conviction que, sous le glorieux drapeau du Parti, avec la fierté de la nation héroïque, du glorieux Parti, du grand Oncle Ho, la diffusion des exemples typiques en matière d'étude et de suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh sera plus large et plus profonde. “Nous promouvrons l’esprit, l’âme du Vietnam ; l'esprit d'autonomie, de confiance, d'autonomie et de fierté nationale afin que le voyage d'aspiration atteigne bientôt sa glorieuse destination".

Avec trois chapitres : "Les oiseaux leaders", "Voler côte à côte" et "L’aspiration d'ascension", le spectacle a compris des reportages réels sur les traces de l'Oncle Ho et sur les exemples, des performances artistiques, des échanges et des rencontres avec des personnages historiques, des témoins, des experts, des personnalités ayant une influence positive sur la communauté sociale.

Lors du spectacle, le secrétaire général du Parti To Lam et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, Nguyen Trong Nghia, ont décerné des certificats et des logos honorant 25 exemples nationaux typiques dans l'étude et le suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh.

A cette occasion, la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti a officiellement mis en service une base de données sur le sujet d'étude et de suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh. - VNA/VI