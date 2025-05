Le SG du Parti To Lam assiste à la parade militaire au Kazakhstan

Dans le cadre de leur visite d'Etat au Kazakhstan, le 7 mai à 11h00 (heure locale), sur la place de l'Indépendance, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly ainsi que la délégation vietnamienne de haut rang ont assisté à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme.

La célébration du 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme au Kazakhstan est l'un des plus grands événements au pays qui a eu lieu le 7 mai sur la place de l'Indépendance à la capitale Astana.

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev a assisté à une parade militaire organisée à cette occasion.

La parade a impliqué plus de 4 000 soldats du ministère de la Défense, de la Garde nationale, du ministère des Urgences et de l'Agence des gardes-frontières, ainsi que plus de 200 véhicules techniques militaires, 66 avions et hélicoptères de différents types. Chaque bloc de parade est composé de 156 soldats et se trouve à la fin de la parade une fanfare militaire avec 300 musiciens.

La parade militaire sur la place d'Indépendance à Astana au Kazakhstan. Photo : VNA

La parade a été suivie d'un concert célébrant l’événement historique important avec la participation de stars célèbres et de groupes artistiques kazakhs.

La parade est l’occasion de commémorer les grandes contributions du peuple kazakh qui s’est battu pour protéger la Patrie et dont beaucoup ont sacrifié leur vie et aussi d’éduquer la jeune génération au patriotisme et aux sacrifices de leurs ancêtres. C'est aussi l'occasion de démontrer la force et la volonté de défense de la Patrie des forces armées kazakhes. -VNA/VI