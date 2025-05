Le SG du Parti To Lam assiste à l'ouverture du Festival national du village de Sen

Le secrétaire général du Parti To Lam et les représentants de l’autorité locale ont coupé le ruban pour inaugurer le monument « l'Oncle Ho visite son village natal ». Photo : VNA

À l'occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025), le Comité populaire de la province de Nghe An, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère de la Sécurité publique, a débuté le 15 mai le Festival national du village Sen (lotus) 2025 et inauguré le monument « l'Oncle Ho visite son village natal » dans la province de Nghe An.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire du Comité du Parti de Nghe An, Nguyen Duc Trung, a souligné que le village Sen - lieu de naissance du Président Ho Chi Minh, était la fierté de chaque Vietnamien et un lieu fréquenté par de nombreux touristes internationaux.

Inauguration du Festival national du village Sen (lotus) 2025. Photo : VNA

Le Festival national du village Sen de cette année est organisé à l’échelle nationale, avec de nombreuses activités culturelles et sportives passionnantes et significatives, exprimant les sentiments, la profonde gratitude des Vietnamiens au pays comme à l’étranger et des amis internationaux pour le bien-aimé Oncle Ho.

Prenant la parole à l’inauguration du monument « l'Oncle Ho visite son village natal », don du ministère de la Sécurité publique à Nghe An, son vice-ministre Tran Quoc To a précisé qu'avec tout le respect, la fierté, la gratitude infinie et les sentiments sacrés envers le Président Ho Chi Minh, le ministère s'est coordonné avec le Comité populaire de Nghe An pour construire et achever ce monument à cette occasion pour commémorer et honorer les grandes contributions du leader éminent à la nation.

C’est une œuvre symbolique aux valeurs historiques et humanistes profondes, aussi une œuvre culturelle et architecturale unique et typique ; deviendra une « adresse rouge », une destination attrayante et impressionnante des touristes nationaux et étrangers, a-t-il estimé. - VNA/VI