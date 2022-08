Le SG du Parti Nguyen Phu Trong reçoit le secrétaire du Comité municipal du Parti de Vientiane

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 10 août à Hanoï Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la capitale Vientiane, en visite de travail au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite) et Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la capitale Vientiane. Photo : VNA



Anouphap Tounalom a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour leur grand assistance au Parti, à l'État et au peuple lao, y compris la capitale Vientiane. Il s'est félicité de la coopération de plus en plus étroite entre les deux parties malgré les fluctuations de la situation régionale et internationale et les difficultés de chaque pays. Il a affirmé que le Laos s'associerait au Vietnam pour préserver, cultiver, promouvoir et transmettre ces relations de solidarité spéciales aux générations futures.

Anouphap Tounalom a informé Nguyen Phu Trong de la situation récente au Laos et dans la capitale Vientiane, en particulier des résultats de la mise en œuvre de la résolution du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao et du 11e Plan quinquennal de développement socio-économique. Le dirigeant de Vientiane a affirmé que la capitale du Laos travaillerait avec Hanoï pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux capitales comme des deux pays.

Nguyen Phu Trong a félicité les réalisations globales que le Laos a obtenues après plus d'un an de mise en œuvre de la résolution du 11e Congrès, notamment les contributions de Vientiane dans le contexte de la complexité de la pandémie de COVID-19.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et accordait la priorité absolue aux relations spéciales entre le Vietnam et le Laos et soutenait fermement et globalement le renouveau du Laos.

Il s’est réjoui de l’approfondissement des liens bilatéraux et a hautement apprécié les résultats de la coopération sincère et efficace entre les deux capitales, notamment l'échange d'expériences dans l’édification du Parti ; la coopération économique, commerciale et d'investissement ; l’entraide dans la construction d'infrastructures, la formation des ressources humaines, la prévention et le contrôle du COVID-19.

Nguyen Phu Trong a souhaité que Vientiane continue à coopérer étroitement avec Hanoï et d'autres localités du Vietnam pour partager des informations et des expériences dans divers domaines.