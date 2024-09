Le SG du Parti et président vietnamien To Lam s'entretient avec son homologue lao

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Après la cérémonie officielle d'accueil, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam s'est entretenu le 10 septembre avec son homologue lao Thongloun Sisoulith.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, partagé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et discuté pour parvenir à un accord sur les orientations, politiques et mesures afin de continuer à élever la relation d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos à une nouvelle hauteur.



Lors de l'entretien, le secrétaire général du Parti et président To Lam a souligné que cette visite revêt une importance particulière pour renforcer et améliorer l'efficacité de la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux pays, conformément à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a félicité le peuple vietnamien pour ses grandes réalisations importante obtenues au cours de près de 40 ans de Renouveau. Il a considéré le succès du Vietnam comme une source d'encouragement, de motivation et une précieuse leçon pour le Laos dans ses efforts de construction et de développement du pays.

Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils poursuivront la tradition historique glorieuse des deux nations, en œuvrant ensemble pour préserver, protéger et continuer à renforcer la relation de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qui ne cesse de se développer de manière plus profonde, concrète et efficace dans tous les domaines, pour le bénéfice des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

Ils ont convenu de renforcer le pilier de la coopération en matière de défense et de sécurité, assurant ainsi un soutien solide mutuel pour faire face efficacement aux défis de sécurité de plus en plus divers et complexes ; de mettre en œuvre activement et efficacement les protocoles et plans de coopération en matière de défense et de sécurité, contribuant ainsi à maintenir la stabilité politique dans chaque pays.

En outre, les deux secrétaires généraux et présidents ont été unanimes à s'efforcer de promouvoir des percées et d'améliorer l'efficacité de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, en exploitant et en maximisant le potentiel et les avantages de chaque pays. Ils ont également convenu de renforcer de manière substantielle la connectivité entre les deux économies en matière d'institutions, d'infrastructures, de transport, de télécommunications et de tourisme, afin de favoriser une coopération et un développement durable pour les deux nations. En même temps, ils s'efforceront de promouvoir la connectivité des trois économies Vietnam - Laos - Cambodge, comme convenu par les gouvernements des trois pays.

De plus, ils ont également convenu de travailler en étroite coordination pour surmonter les obstacles et mettre en œuvre efficacement les projets prioritaires d'intérêt commun.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir efficacement l'échange d'informations et l'évaluation de la situation internationale, de veiller à la protection des intérêts légitimes de chacun conformément au droit international, y compris les questions relatives à la Mer Orientale et à l'utilisation durable des ressources en eau du Mékong ; de se soutenir mutuellement de manière efficace sur les questions internationales et régionales, ainsi que dans les activités au sein des forums multilatéraux. -VNA/VI