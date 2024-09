Le SG du Parti et président To Lam préside la cérémonie d'accueil de son homologue du Laos

Le secrétaire général du PCV et président To Lam (2e de droite à gauche) et son épouse et le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et son épouse lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et son épouse sont arrivés mardi matin à Hanoï, entamant une visite d'État au Vietnam, du 10 au 13 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam et de son épouse.

La cérémonie d'accueil officielle du dirigeant lao et de son épouse a eu lieu solennellement au Palais présidentiel, sous la présidence du leader du PCV et président vietnamien To Lam et de son épouse.

Cette visite intervient tout juste après l'élection de To Lam au poste de secrétaire général du Comité central du PCV. Il s'agit d'une activité de politique étrangère particulièrement importante pour les deux Partis et les deux pays, se déroulant dans un contexte où ils mettent activement en œuvre les résolutions de chaque Parti, préparant les prochains congrès à tous les niveaux en vue du 12e Congrès du PPRL et du 14e Congrès du PCV.

Cette visite constitue l'une des étapes importantes dans l'histoire des relations entre les deux pays, contribuant à développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos à une nouvelle hauteur d'une manière plus efficace et pratique, à apporter la prospérité aux peuples de chaque pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Après la cérémonie d'accueil officielle, les deux dirigeants ont mené un entretien au siège du Comité central du Parti. -VNA/VI