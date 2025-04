Le SG du Parti et président chinois Xi Jinping rend hommage au Président Hô Chi Minh

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping et une haute délégation chinoise sont allés ce mardi matin rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

Le plus haut dirigeant chinois effectue une visite d'État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), To Lam, et du président vietnamien, Luong Cuong. Étaient présents à l'événement le secrétaire général du PCV, To Lam ; le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu et d’autres.

Xi Jinping et la délégation chinois ont déposé des gerbes et sont rendus hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale, homme de culture exceptionnel, dirigeant éminent du Parti et du peuple vietnamiens, soldat révolutionnaire inébranlable et ami proche des peuples du monde.

Le Vietnam et la Chine sont des pays voisins proches. Depuis l’établissement du Partenariat de coopération stratégique global en 2008, et notamment après les visites mutuelles des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ces dernières années, les relations bilatérales se sont développées rapidement, largement et de manière remarquable dans de nombreux domaines.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Photo : VNA

La visite d’État actuelle de Xi Jinping au Vietnam est un événement diplomatique important pour les deux Partis et les deux pays, revêtant une importance stratégique et ayant un impact durable sur le développement des relations bilatérales, alors que les deux pays entrent dans une nouvelle ère de développement.

Il s'agit de la quatrième visite de Xi Jinping au Vietnam en tant que le plus haut dirigeant du Parti et de l'État chinois et de sa deuxième lors du 13e Congrès national du PCV et du 20e Congrès national du PCC. La visite s'inscrit également dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine, qui marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1950-2025). -VNA/VI