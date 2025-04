Le SG du Parti et président chinois, Xi Jinping en visite d'État au Vietnam

À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam et du président vietnamien Luong Cuong, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping effectuera une visite d'État au Vietnam du 14 au 15 avril.

Cette visite sera un événement politique extérieur important des deux Partis et des deux pays, avec une signification stratégique et un impact à long terme sur le développement des relations Vietnam-Chine dans le contexte où les deux pays entrent dans une nouvelle ère, l'ère de développement.

Au cours de cette visite, les ministères, les branches, les agences et les localités des deux parties vont signer environ 40 documents de coopération dans divers domaines, créant ainsi une base importante pour une coopération plus efficace dans les temps à venir. - VNA/VI