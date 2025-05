Le SG du Parti appelle à davantage d'efforts pour promouvoir l'innovation et la transformation numérique

Le secrétaire général To Lam, président du Comité de pilotage central pour la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, a présidé une réunion dudit Comité permanent tenue le 29 mai à Hanoï.

Lors de la réunion, les délégués ont échangé et discuté des restrictions et obstacles lors de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam a souligné que le principal obstacle actuel demeurait l'institution.

Il a souligné les points à éliminer, notamment : l'absence de sélection et de définition claires des technologies et des orientations stratégiques adaptées aux conditions, aux atouts et aux circonstances du pays ; l'absence de politiques spécifiques pour exploiter et promouvoir l'efficacité du modèle tripartite, l'infrastructure technologique faible et incomplète, notamment le manque des laboratoires et centres de recherche clés.

« Les plateformes partagées ne sont toujours pas synchronisées et unifiées ; les données sont encore dispersées et n'ont pas encore été valorisées. La transformation numérique présente encore de nombreuses limites, notamment dans des entreprises, réduisant la productivité et la compétitivité au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La gestion de l'État, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la formation, reste traditionnelle et ne répond pas aux exigences. Les données servant à la recherche et à l'élaboration des politiques manquent encore d'actualisation et de systématisation », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam. Photo: VNA

Le secrétaire général a demandé aux responsables des agences, unités et localités de renforcer le leadership, la direction, le contrôle et la mise en œuvre de la Résolution 57, en fonction des caractéristiques et de la situation de leurs agences, unités et localités.

Parallèlement, il est nécessaire de perfectionner les institutions et les politiques, de lever les difficultés et les obstacles à la mise en œuvre du modèle de coopération tripartite, de développer les villes intelligentes et les zones de haute technologie.

En ce qui concerne la promotion des activités scientifiques et technologiques, de l'innovation et de la transformation numérique dans les entreprises, le secrétaire général a chargé le ministère des Sciences et de la Technologie de coordonner avec les ministères, les agences et les localités pour proposer aux autorités compétentes d'émettre des politiques permettant aux entreprises nationales d'appliquer les avancées scientifiques et technologiques dans la mise en œuvre de projets clés nationaux ; de développer une salle des marchés scientifiques et technologiques ; de rechercher et de promulguer des solutions pour augmenter le taux de localisation des produits scientifiques et technologiques, de l'innovation et de la transformation.

En matière de coopération internationale, il a chargé le ministère des Affaires étrangères de coordonner avec les agences compétentes pour promouvoir le partage de modèles d'expérience internationaux en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation, de transformation numérique, en se concentrant sur des solutions pour éliminer les obstacles institutionnels, attirer des ressources et transférer des technologies.-VNA/VI