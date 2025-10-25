Le SG de l'ONU compte sur le rôle du Vietnam dans la construction d'une nouvelle structure des relations internationales

Le secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres, a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à jouer un rôle clé dans l'établissement d'une nouvelle structure des relations internationales.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, tenue dans l'après-midi du 25 octobre à Hanoï, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement accueilli le Secrétaire général de l'ONU, soulignant que cette visite renforçait la coopération de longue date entre le Vietnam et l'ONU, une relation établie depuis la reconstruction d'après-guerre jusqu'à la période de renouveau actuelle.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le soutien et la coopération avec l'ONU constituaient une « tradition » vietnamienne et que le pays renforcerait davantage ses contributions aux activités de l'ONU à l'avenir.

Le Premier ministre a salué les contributions de l'ONU à la paix et au développement mondiaux, insistant sur le fait que dans le contexte international multipolaire et complexe, le rôle de l'ONU était plus crucial que jamais. Il a affirmé que le Vietnam soutenait constamment le multilatéralisme dont l'ONU pour rôle central, et que la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité en était une preuve concrète.

En ce qui concerne la situation nationale, le Premier ministre a indiqué que, malgré les fluctuations mondiales, le Vietnam maintenait sa stabilité politique et sociale, avec une croissance économique positive prévue à environ 8% en 2025. Le pays se concentre sur l'objectif de devenir une nation développée à revenu élevé d'ici 2045, en plaçant le peuple au centre, comme sujet, objectif et moteur du développement.

Se basant sur les intérêts communs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois priorités de coopération : l'aide de l'ONU pour l'accès aux financements climatiques préférentiels, le transfert de technologies propres et le renforcement des capacités pour faire face au changement climatique ; la promotion de la réforme de la structure financière internationale pour une mobilisation efficace de l'aide et des capitaux privés ; et le maintien du rôle central de l'ONU, du respect de sa Charte et du droit international pour résoudre les défis et les conflits mondiaux.

Entrevue entre le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Le secrétaire général António Guterres a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie de la cérémonie de signature, soulignant le rôle et les contributions remarquables du pays dans les forums multilatéraux, notamment dans le maintien de la paix, la promotion du développement durable, la lutte contre le changement climatique et la coopération Sud-Sud. Il a confirmé que l'ONU continuerait d'accompagner le Vietnam, en particulier pour soutenir ses engagements climatiques, les Objectifs de développement durable (ODD) et la réforme financière mondiale.

M. Guterres a hautement apprécié le rôle, la position et le respect dont jouit le Vietnam au sein de la communauté internationale, une reconnaissance découlant de son histoire et de son succès actuel à concrétiser les idéaux de l'ONU. Par conséquent, le secrétaire général a déclaré qu'il «attendait et croyait fermement que le Vietnam renforcerait son rôle, sa position et son prestige pour contribuer à la construction d'une nouvelle structure des relations internationales».

Il a également appelé le Vietnam à soutenir activement les initiatives de l'ONU visant à accélérer la mise en œuvre des ODD et la réforme de la structure financière internationale et a exprimé le souhait de voir le pays prendre des engagements climatiques plus audacieux ainsi que participer aux efforts de l'ONU en matière de diplomatie préventive et de médiation.

Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction qu'avec des efforts et une détermination communs, les relations entre le Vietnam et l'ONU continueront de se développer vigoureusement, pour le bénéfice de la population vietnamienne et pour la paix, la coopération, le développement durable et le progrès dans le monde. -VNA/VI