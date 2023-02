Le SETTSU de la Marine impériale japonaise jette l'ancre à Da Nang

Le SETTSU de la Marine impériale japonaise, avec 52 officiers et marins à son bord, a jeté l'ancre lundi 13 février au port de Tien Sa, à Da Nang (Centre), entamant une visite de six jours du 13 au 18 février dans la ville.



La cérémonie d'accueil. Photo: VNA Durant leur séjour, des officiers et marins de ce cuirassé rendront une visite de courtoisie aux dirigeants du Comité populaire municipal, participeront à des activités d’échanges et d’entraînement commun avec des soldats et cadres du Commandement de la 2e zone de Garde-côte du Vietnam et du Centre de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer pour la 2e zone.

Cette visite du SETTSU vise à approfondir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon, contribuant au maintien et à la consolidation d'un ordre maritime libre et ouvert dans la région Indo-Pacifique fondé sur le respect du droit international.