Le serpent, l’art et la manière au Musée des beaux-arts du Vietnam

Le groupe d’artistes G39 a ouvert le 28 décembre au Musée des beaux-arts du Vietnam son exposition annuelle avec le thème central du serpent, disant adieu à l’ancienne année et célébrant le nouveau symbole du zodiaque.

L’un des 12 animaux symboliques de l’année lunaire, le serpent a une signification particulière que les autres n’ont pas. L’image du serpent est étroitement associée au bouddhisme et le culte des serpents est une croyance ancienne du peuple vietnamien, incarnant deux significations principales - en tant que totem et en tant que divinité de l’eau. Les habitants du Vietnam ont déifié cette créature, l’adorant dans l’espoir qu’elle les protégera. On le retrouve dans les contes de fées, les légendes, les coutumes, la littérature, l’art et la sculpture.

L’exposition Tết Tỵ, au Musée des beaux-arts du Vietnam. Photo: VNA



L’exposition Tết Tỵ (Année du Serpent) présente 80 œuvres d’art diverses du groupe G39, présentant leurs compétences sur divers matériaux, notamment le pastel, le papier, la sculpture sur bois, l’acrylique, l’huile, la laque et la création de sculptures en céramique et en métal.

Ne s’inspirant pas uniquement des serpents, la 10e exposition annuelle de G39 présentera également une galerie dynamique avec des œuvres diverses sur des thèmes variés.

Une œuvre d’art en terre cuite créée par Nguyễn Hồng Quang. Photo: gracieuseté du groupe G39



Des scènes de campagne paisibles de l’artiste Nguyễn Thanh Quang aux natures mortes vibrantes et aux fleurs fraîches de l’artiste Bình Nhi, les visiteurs sont transportés dans les paysages d’abricotiers et de pruniers en fleurs dans les hautes terres de l’artiste Vương Linh.

Ils peuvent célébrer joyeusement la fête avec les artistes Việt Anh et Hoàng Phương Liên et vivre l’excitation des jeux folkloriques traditionnels dans l’atmosphère festive du village antique de Cự Đà à travers les peintures de l’artiste Nguyễn Quốc Thắng.

Une œuvre d’art inspirée du serpent par le peintre Lê Thiết Cương. Photo: gracieuseté du groupe G39



Le printemps est à la porte, appelant les gens à revenir. Pour les artistes, c’est la même chose. Ils attendent une nouvelle saison, un nouveau printemps, une nouvelle année remplie d’espoirs, de projets créatifs, d’idées nouvelles et de nouvelles œuvres, a déclaré l’artiste Lê Thiết Cương. L’exposition est un souhait pour une année du serpent heureuse, paisible et prospère pour vous tous.

G39 est un groupe d’artistes qui ont établi leur propre style ou sont en train de forger leur propre identité. Fondé par l’artiste Lê Thiết Cương, le groupe G39 organise régulièrement des expositions collectives sur les thèmes de la fête de la mi-automne, des animaux du zodiaque, du Nouvel An. – VNA/VI