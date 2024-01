Le sélectionneur français dévoile sa liste de 30 joueurs pour un entraînement au Qatar

L’entraîneur en chef Philippe Troussier a établi une liste restreinte de 30 joueurs de l’équipe nationale masculine de football qui participeront à l’entraînement au Qatar avant la finale de la Coupe d’Asie 2023, selon la Fédération vietnamienne de football (VFF).

L’équipe vietnamienne s’est réunie à partir du 31 décembre 2023 pour préparer la finale de la Coupe d’Asie 2023. Photo d’illustration : vietnam.vn

Certains joueurs expérimentés ne pourront pas participer à l’entraînement cette fois-ci en raison de blessures, notamment Dang Van Lâm, Quê Ngoc Hai, Nguyên Tiên Linh et Nguyên Hoàng Duc.



Troussier a déclaré qu’il avait confiance dans les joueurs sélectionnés et a affirmé que toute l’équipe fera de son mieux.



Non seulement l’équipe vietnamienne, mais d’autres équipes telles que les équipes japonaises et thaïlandaises ont également certains de leurs joueurs clés absents en raison de blessures.



Au cours des huit derniers mois, l’entraîneur français a travaillé avec environ 80 joueurs, ainsi lorsqu’un joueur est blessé, il peut avoir une alternative.



L’entraîneur a sélectionné les joueurs pour le voyage d’entraînement au Qatar en fonction de leur expertise ainsi que des qualités démontrées sur le terrain.

Il a déclaré qu’il disposait d’un ensemble de critères pour sélectionner les joueurs, notamment l’esprit, l’attitude, l’expertise et la polyvalence, ajoutant qu’il ne donnait pas d’opportunités aux jeunes joueurs mais aux bons.



L’équipe devrait partir pour le Qatar le 5 janvier pour poursuivre son entraînement et disputera un match amical contre le Kirghizistan le 9 janvier. La liste des 26 joueurs officiels qui participeront à la finale de la Coupe d’Asie 2023 sera annoncée le 13 janvier.



La finale de la Coupe d’Asie 2023 se déroulera au Qatar du 12 janvier au 10 février, mettant en vedette 24 équipes réparties en six groupes. Le Vietnam fait partie du groupe D et affrontera le Japon le 14 janvier, l’Indonésie le 19 janvier et l’Irak cinq jours plus tard. – VNA/VI