Le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville s'efforce d'attirer davantage de visiteurs

La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et Vietnam Airlines vient de lancer une campagne pour encourager les touristes à utiliser les vols de nuit et les hébergements dans la mégapole du Sud.

Concrètement, Vietnam Airlines encourage les établissements d'hébergement touristique à participer à la création de forfaits combinant des billets d'avion sur certaines routes avec des prix raisonnables et attractifs et des vols partant entre 21h00 et 6h00 le lendemain, ainsi que des chambres d'hôtel gratuites pour la première nuit ou un 80 % rabais (pour un séjour d'au moins 3 nuits).

D'autres établissements proposent une réduction de 20 à 100 % du prix pour la première nuit et jusqu'à 60 % du prix affiché pour la deuxième nuit.

Selon chaque établissement, les politiques et conditions applicables sont différentes. Certains hôtels inscrits pour participer au programme susmentionné incluent Muong Thanh Luxury Saigon, Dong Khanh, The Myst, Liberty Central Saigon, entre autres.

Lors de ces dernières années, en réponse à la demande croissante de déplacement des gens pendant la haute saison estivale de 2024, les compagnies aériennes ont fait des efforts pour optimiser leurs flottes et leur personnel de service, a fait savoir un représentant du Département municipal du tourisme.

En particulier, elles ont également augmenté une série de vols de nuit, contribuant à réduire les prix des billets d'avion. Cependant, ces vols n'ont pas vraiment attiré de passagers, entraînant l'annulation de certains de ces vols. -VNA/VI