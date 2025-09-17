Le secteur privé vietnamien est appelé à faire preuve de patriotisme, d’innovation et d'intégration internationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé le 16 septembre la volonté du gouvernement d'accompagner le secteur privé dans son développement, lors de la session de dialogue de haut niveau du Forum du secteur privé du Vietnam (VPSF) 2025, placé sous le thème "Libérer le potentiel - Créer l'avenir du Vietnam".

Organisé à Hanoï les 15 et 16 septembre par l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (Viet Nam Young Entrepreneurs Association - VYEA), le VPSF 2025 a réuni plus de 1 500 chefs d'entreprise, experts, représentants des ministères et organisations internationales.

Cette édition s'inscrivait dans la mise en œuvre de la Résolution 68-NQ/TW et illustre l'engagement de la VYEA aux côtés de l'État pour bâtir un Vietnam prospère.

À l'issue de deux jours d'échanges, le Forum a adopté une déclaration commune, dans laquelle la communauté des entreprises privées vietnamiennes, notamment les jeunes entrepreneurs, réaffirment leur engagement à accompagner le Parti et le gouvernement dans la nouvelle ère et à contribuer à la réalisation de l'aspiration à bâtir un Vietnam puissant et prospère d'ici 2045.

Parmi les initiatives phares, la communauté des affaires s'est engagée à mettre en œuvre le Programme national de formation de 10 000 PDG et à lancer le programme "Chaque jeune entrepreneur parraine deux nouveaux entrepreneurs".

Le Premier ministre a appelé le secteur privé à respecter scrupuleusement les orientations et la législation du Parti et de l'État, à affirmer son éthique des affaires et sa responsabilité sociale. Il a souligné l'importance pour les entrepreneurs de marcher aux côtés du Parti, de l'État et du peuple, dans la persévérance de la voie de l'indépendance nationale et du socialisme.

Le chef du gouvernement a exprimé le souhait que le secteur privé devienne une force motrice et une source d'inspiration, contribuant à renforcer la grande union nationale. Il a appelé les entrepreneurs à conjuguer la puissance de la nation avec celle de l'époque, à associer les ressources internes et externes, afin de renouveler la pensée, d'agir avec détermination et d'assurer un développement rapide et durable, au bénéfice du pays comme de leurs propres intérêts.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la cérémonie de lancement d'une nouvelle phase de développement lors du Forum du secteur privé du Vietnam (VPSF) 2025. Photo: VNA

La communauté des entreprises est appelée à s'adapter avec souplesse et efficacité aux évolutions mondiales, à diversifier marchés, produits et chaînes d'approvisionnement, à accroître la valeur ajoutée des biens vietnamiens et à revitaliser ainsi les moteurs traditionnels de croissance que sont l'investissement, les exportations et la consommation.

Pham Minh Chinh a également souligné l'importance de développer de nouveaux leviers de croissance tels que la transition verte, l'économie circulaire, l'économie du partage, de la connaissance et de la créativité.

Selon lui, le secteur privé doit jouer un rôle de premier plan dans l'innovation et la transformation numérique, contribuant à bâtir une économie indépendante, autonome associée à une intégration proactive, approfondie, substantielle et efficace.

Le Premier ministre a exhorté les entrepreneurs à rester lucides et fermes face aux défis, mais aussi vigilants dans les périodes favorables. Il a exprimé le souhait que la communauté des entreprises, en particulier le secteur privé, continue d'accompagner le Parti, l'État et le peuple, dans un esprit de partage et de fierté des valeurs vietnamiennes, afin d'entrer ensemble dans une nouvelle ère d'essor national. -VNA/VI