Le secteur ferroviaire augmente les prix des billets de 10 % et les tarifs de fret de 15 %

Photo : Vietnamplus

Le 9 mars, la Société par actions des transports ferroviaires a procédé à une révision à la hausse des tarifs : +10 % pour les billets de passagers et +15 % pour les frais de transport de marchandises. Cette mesure vise à adapter les activités de production et de commerce à la situation actuelle, tout en garantissant la stabilité et la continuité des services ferroviaires dans un contexte de fortes turbulences sur le marché des carburants.



Un représentant de la société a souligné que cet ajustement tarifaire avait été mûrement réfléchi afin de partager équitablement les pressions liées à la hausse des coûts énergétiques. Selon ce responsable, cette décision permet également de maintenir la qualité des prestations et d’assurer une exploitation ferroviaire sûre, régulière et fiable. D’après les données communiquées par le Groupe de l’essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), le prix du diesel enregistré le 7 mars 2026 à 15 heures s’est établi à 30 230 dongs par litre. Ce chiffre marque une progression de 31,26 % par rapport au prix annoncé le 5 mars, et une hausse de 56,88 % par rapport à celui du 26 février 2026.



La Société par actions des transports ferroviaires estime que cette croissance rapide des prix sur une période extrêmement courte a exercé une pression considérable sur les charges de carburant nécessaires au fonctionnement des trains et aux opérations logistiques du secteur.



Parallèlement, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient aggravent l’instabilité du marché mondial de l’énergie. Ces fluctuations imprévisibles affectent de manière directe et significative les coûts de fonctionnement des entreprises de transport.- VNA/VI