Le secteur douanier doit être pionnier dans l'application des technologies et la transformation numérique

Le gouvernement vietnamien a pour objectif de construire et de développer un secteur des douanes moderne, intégré et conforme aux orientations du développement socio-économique du pays, répondant aux normes et pratiques internationales, a affirmé le 10 octobre le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence-exposition 2023 de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) sur les technologies.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang à l'exposition technologique de l'Organisation mondiale des douanes 2023. Photo: VNA

Selon lui, dans les temps à venir, le Vietnam valorisera son rôle actif, dynamique et responsable dans la promotion de la coopération internationale en matière de douane de manière intégrale, approfondie et efficace. Le pays développera ses relations avec les partenaires douaniers bilatéraux et multilatéraux, et mettra en œuvre de manière stricte les accords, les programmes de coopération et les engagements pris avec les partenaires internationaux. Le Vietnam renforcera également le processus de transposition des engagements internationaux pour les harmoniser avec le cadre juridique national.

Selon le secrétaire général de l'OMD Kunio Mikuriya, cette conférence est une bonne occasion pour les services douaniers et la communauté des entreprises d'échanger des expériences mondiales sur la transformation numérique, l'application de nouvelles technologies ainsi que les moyens de relever les défis dans la gestion, l'application technologique et les opérations commerciales.

La conférence-exposition de l'OMD sur les technologies, sur le thème "Passer à l'ère numérique : tirer parti de la technologie, favoriser l'innovation et former la prochaine génération de professionnels des douanes", se déroule du 10 au 12 septembre à Hanoï. C'est un forum où l'on présente, échange et partage des expériences, des solutions et des tendances en matière d'application technologique dans la gestion douanière et de facilitation des échanges commerciaux entre les services douaniers et leurs partenaires.