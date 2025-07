Le secteur des produits aquatiques vise 5,4 milliards de dollars à l’export au deuxième semestre

Les exportations de produits aquatiques ont atteint 5,16 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit une hausse de 16,9% par rapport à la même période l’an dernier. Photo : VNA

Après un fort rebond au premier semestre 2025, le secteur des produits aquatiques vietnamien navigue à la fois entre opportunités et vents contraires pours atteindre son objectif d’exportation annuel de 10,5 milliards de dollars, en hausse de 4,3% sur un an.



Avec 5,16 milliards de dollars déjà générés, le secteur doit réaliser plus de 5,4 milliards de dollars à l’export au second semestre pour atteindre son objectif, ce qui nécessite des efforts concertés en matière de stratégie de marché, de ciblage des produits et de durabilité de la chaîne d’approvisionnement.



Les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement estiment les exportations de juin à 950 millions de dollars, portant le chiffre d’affaires total du premier semestre à 5,16 milliards de dollars, soit un bond de 16,9% par rapport à la même période l’an dernier.



Les produits d’exportation phares sont les crevettes, qui ont généré 2,07 milliards de dollars, en hausse de 26%, et le pangasius, qui a atteint 1 milliard de dollars, en hausse de 10%.



La Chine, les États-Unis et le Japon restent les trois principaux marchés des produits aquatiques du Vietnam, représentant respectivement 19,6%, 18,2% et 15% de la valeur totale des exportations.



Les exportations vers la Chine ont bondi de 53,7%, tandis que les expéditions vers les États-Unis et le Japon ont progressé respectivement de 22,8% et 9,1%.



Le Brésil est également devenu un marché en pleine croissance, avec une valeur des exportations en hausse de 71,3%, révélateur d’un nouveau potentiel de croissance. – VNA/VI