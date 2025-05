Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture affiche un excédent commercial de 5,18 mds de dollars sur quatre mois

Le secteur agricole, sylvicoles et aquatiques a enregistré un excédent commercial de 5,18 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025, soit une baisse de 4,1 % en glissement annuel, a annoncé Trân Gia Long, directeur adjoint du Département de la planification et des finances du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le 5 mai.

Les exportations ont atteint 21,15 milliards de dollars, tandis que les importations se sont élevées à 15,97 milliards de dollars au cours de cette période.

Sur quatre mois, tous les principaux groupes d'exportations ont progressé pour atteindre un total de 21,15 milliards de dollars, soit une hausse de 10,7 %. Plus précisément, les recettes d'exportation des produits agricoles se sont élevées à 11,6 milliards de dollars (+11,7 %), celles des produits forestiers à 5,56 milliards de dollars (+11,2 %), des produits aquatiques à 3,09 milliards de dollars (+13,7 %), et celles des produits de l'élevage à 178 millions de dollars (+16,8 %).

Photo : VietnamPlus

Six produits ont enregistré une valeur d'exportation supérieure à un milliard de dollars, dont deux dépassant les trois milliards. La plupart des produits phares affichent une croissance par rapport à la même période de l'an dernier, notamment le bois et les produits dérivés (5,2 milliards de dollars, +5,8 %), le café (3,78 milliards de dollars, +51,1 %) et les crevettes (1,24 milliard de dollars, +28,4 %).

Entre janvier et avril, la valeur des exportations vers les Amériques a atteint 4,83 milliards de dollars ; vers l'Europe, 3,48 milliards de dollars ; vers l'Afrique, 648 millions de dollars, enregistrant des hausses respectives de 12,6 %, 37,7 % et 78,4 %.

Les États-Unis, la Chine et le Japon demeurent les trois principaux marchés d'exportation des produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens. -VNA/VI