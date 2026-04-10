Le secteur aérien garantira l'approvisionnement en carburant pour le pic des congés du 30 avril et du 1er mai

Aéroport international de Cat Bi à Hai Phong. Photo: VNA

L’approvisionnement en carburant aérien Jet A-1 au Vietnam affiche des signes positifs, garantissant une couverture complète jusqu’à la fin du mois d’avril. Le secteur aérien s’engage ainsi à répondre à la demande des passagers ainsi qu’aux plans d’exploitation des compagnies à l’occasion des congés nationaux du 30 avril et du 1er mai.



Ces informations ont été annoncées par Do Hong Cam, directeur adjoint de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), lors de la conférence de presse périodique du ministère de la Construction tenue dans l’après-midi du 9 avril.



Actuellement, les entreprises de fourniture de carburant aérien déploient des efforts considérables pour négocier et diversifier leurs sources d'approvisionnement, tant au niveau national qu'international. Parallèlement, elles renforcent leurs capacités de coordination et de stockage afin de répondre aux besoins immédiats et d'aider les compagnies aériennes à stabiliser leurs opérations.



De son côté, la CAAV a proposé au ministère de la Construction de soumettre au gouvernement des solutions de soutien au secteur. En conséquence, plusieurs mesures d’urgence ont été mises en œuvre, notamment la réduction de certaines taxes et redevances afin d’alléger les charges pesant sur les entreprises et les citoyens.



En ce qui concerne l'ajustement des prix plafonds des billets d'avion sur les lignes intérieures, la CAAV collabore étroitement avec les transporteurs pour en évaluer l'impact sur le marché. L'ajustement des tarifs maximaux pour la classe économique nécessite une procédure stricte, conforme à la Loi sur les prix et à la Loi sur l'aviation civile, a précisé le représentant de la CAAV.



Face aux fluctuations rapides et imprévisibles des prix du carburant aérien, la CAAV poursuit ses analyses afin d’identifier les solutions les plus appropriées, en s’appuyant sur des références internationales ainsi que sur les avis des compagnies aériennes et du public. Elle examine et compare différents outils de régulation, tels que les taxes, les redevances, les prix ou encore les suppléments, afin de déterminer les mesures les plus efficaces.





Le secteur aérien s’engage à répondre à la demande des passagers ainsi qu’aux plans d’exploitation des compagnies à l’occasion des congés nationaux du 30 avril et du 1er mai. Photo: VNA

Parallèlement à l’option d’ajustement des prix plafonds, la possibilité d’autoriser les compagnies aériennes à appliquer un supplément carburant fait également l’objet d’une évaluation globale.



Le carburant représente actuellement environ 35 à 40 % des coûts d'exploitation totaux des compagnies aériennes. Ce défi financier est accentué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La fermeture ou la restriction de certains espaces aériens (Iran, Irak, Israël, Émirats arabes unis, etc.) oblige les transporteurs à modifier leurs itinéraires, entraînant des frais de survol supplémentaires et une hausse des primes d'assurance liées au risque de guerre.



Selon des rapports, les coûts d'exploitation ont augmenté de 50 à 60 % pour Vietnam Airlines, de 30 % pour Sun Phu Quoc Airways, tandis que VietJet Air enregistre une hausse de ses coûts de l'ordre de 2.000 milliards de dôngs par mois. -VNA/VI