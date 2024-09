Le secrétaire génral du PPRL et président lao rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État du Laos, rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo: VNA

Dans le cadre de la visite d'État au Vietnam, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État du Laos, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée le 11 septembre.

Ils ont déposé une gerbe de fleurs portant l'inscription: "Le président Hô Chi Minh vivra pour toujours dans notre cause révolutionnaire".

La délégation lao est ensuite allée fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, à Hanoï. La gerbe de fleurs portait l'inscription ''Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie''.

La visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith et de son épouse ainsi qu'une délégation de haut rang du Parti et de l'État du Laos, du 10 au 13 septembre, intervient dans un contexte où les deux Partis et les deux pays mettent en œuvre activement les résolutions de chaque Parti et préparent activement les congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du congrès national de chacun. Les relations Vietnam-Laos se développent extrêmement bien et ont obtenu de nombreuses réalisations importantes.

Cette visite, l'un des jalons importants dans l'histoire des relations entre les deux pays, contribuera à développer leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale à une nouvelle hauteur, de manière de plus en plus profonde, efficace et concrète, apportant la prospérité aux deux peuples. -VNA/VI