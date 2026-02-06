Le secrétaire général To Lam termine avec succès sa visite d’État au Laos

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a achevé; le 5 février avec succès, sa visite d’État au Laos, effectuée à l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Thongloun Sisoulith.

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant vietnamien a eu un entretien avec le secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith ; des rencontres avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et le président de l’Assemblée nationale lao Saysomphone Phomvihane ; a reçu le président du Front lao pour l’édification nationale Kikeo Khaykhamphithoune. Il a assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération ; a informé de résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam ; a visité l’ambassade du Vietnam et rencontré la communauté vietnamienne au Laos et a effectué d’autres activités.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré son homologue lao Sonexay Siphandone ; le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a rencontré son homologue lao Saysomphone Phomvihane. Les dirigeants de plusieurs ministères et secteurs des deux pays ont également tenu des rencontres afin d’échanger des informations et de renforcer la coopération bilatérale.

Lors des rencontres, les deux parties se sont félicitées des progrès profonds, efficaces et substantiels réalisés ces derniers temps dans la coopération Vietnam–Laos.

Sur la base de grandes orientations à long terme, les deux pays ont convenu de renforcer l’échange d’informations et le partage d’expériences dans la mise en œuvre des résolutions de leurs Congrès respectifs. Parallèlement, ils ont décidé d’intensifier l’interconnexion de leurs économies, de prioriser la mobilisation des ressources, de coordonner étroitement et de mettre en œuvre avec détermination des projets stratégiques, afin de créer de nouveaux moteurs pour l’intégration économique, commerciale, l’investissement et le développement régional, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars dans les années à venir.

La coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines, en particulier des ressources humaines de haute qualité, a été réaffirmée comme un axe stratégique et durable de la coopération bilatérale.

En outre, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges culturels et les échanges entre les peuples, notamment parmi les jeunes générations, ainsi que d’intensifier la coopération dans les domaines de l’information et de la communication, contribuant ainsi à consolider la compréhension mutuelle et les fondements culturels et spirituels entre les deux peuples.

Dans le cadre de la visite, le secrétaire général To Lam et le secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith ont assisté à la signature et à l’échange de documents de coopération importants entre les ministères, secteurs, localités et organismes compétents des deux pays dans les domaines de l’éducation, de la justice et de la coopération décentralisée. - VNA/VI