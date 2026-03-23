Le secrétaire général To Lam souligne l’importance du 2e Plénum du Comité central du Parti

Le secrétaire général To Lam s"exprime à l'ouverture du 2e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

Les sujets abordés lors du 2e Plénum du Comité central du Parti constituent les « cadres juridiques », les « règles de fonctionnement » et les « principes de discipline » nécessaires pour appliquer concrètement les résolutions du Parti, créant ainsi une base solide pour la mise en œuvre de deux objectifs stratégiques du centenaire de la nation, a déclaré le secrétaire général To Lam.



Dans son discours prononcé lors de la l’ouverture du 2e Plénum, To Lam a souligné que l'ordre du jour est vaste et complexe, regroupant des tâches essentielles qui doivent être accomplies sans délai. Les discussions porteront notamment sur le programme de travail pour l'ensemble du mandat du Comité central, les règlements de travail du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, ainsi que les règles concernant l'application des statuts du Parti.



Par ailleurs, les délégués examineront les règlements concernant le contrôle, la supervision et la discipline au sein du Parti, ainsi que le fonctionnement de la Commission centrale de contrôle. La session abordera également les questions liées au travail politique et idéologique, ainsi que le bilan de plusieurs résolutions importantes relatives à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.



En outre, le Comité central donnera son avis sur les questions de personnel pour les organes de l’État pour le mandat 2026-2031. Les discussions porteront également sur le plan de développement socio-économique quinquennal pour la période 2026-2031, le plan financier national et le programme d’investissement public à moyen terme pour la même période, ainsi que sur d’autres questions majeures.

Ces travaux, bien qu'initiateurs au sein du Parti, concernent l'ensemble du pays et du peuple, car ils déterminent la qualité des institutions, de l'appareil administratif et du développement national dans cette nouvelle phase, a estimé le leader.



Il a rappelé que le 14e Congrès du Parti a fixé des objectifs clairs, notamment un développement plus rapide et plus durable, l’amélioration globale des conditions de vie de la population, ainsi que le renforcement de l’autonomie pour devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen supérieur d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.



Pour atteindre ces objectifs, il a souligné la nécessité de renforcer l’organisation du Parti, de resserrer la discipline et d’innover dans les méthodes de direction.



Le secrétaire général a insisté sur le rôle de cette session comme « socle » pour les cinq années à venir. Le Comité central se penche sur des documents essentiels tels que le programme de travail pour l'ensemble du mandat, les règlements de fonctionnement du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que les directives sur le contrôle et la discipline au sein du Parti.



Selon le dirigeant, ces éléments constituent la « structure » de l'organisation et le « mécanisme » de contrôle du pouvoir. Il a exhorté les membres du Comité central à examiner chaque contenu avec soin, en veillant à la stricte conformité avec les statuts du Parti et la Constitution.



Rappelant la direction absolue, directe et globale du Parti sur l'État et la société, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de renouveler les méthodes de direction afin d’assurer une action plus efficace, adaptée aux conditions actuelles. La réforme des méthodes de direction vise à renforcer la capacité de gouvernance, la capacité de mise en œuvre organisationnelle, la force de combat, le prestige et la position du Parti dans le nouveau contexte, a ajouté le leader.



Il a également mis en lumière l'importance capitale de la surveillance et de la lutte contre la corruption. Loin d'être une simple gestion interne, ce travail est considéré comme une question de survie pour le Parti et une condition préalable pour maintenir la confiance des citoyens. Le bilan de 20 ans de lutte contre la corruption et le gaspillage doit être réalisé de manière franche et scientifique pour combler les lacunes institutionnelles et renforcer la responsabilité des cadres.



Le leader du Parti a souligné la nécessité de lier étroitement la construction du Parti aux objectifs de développement du pays et à l’amélioration des conditions de vie de la population.



Chaque décision prise par le Comité central doit converger vers un but unique : renforcer le Parti pour faire développer le pays plus rapidement et plus durablement. Les plans de développement socio-économique pour la période 2026-2031, ainsi que les stratégies financières et d'investissement public à moyen terme, ne doivent plus être perçus par un simple prisme de gestion administrative, mais avec une véritable vision stratégique. Cette approche vise à créer une autonomie nationale et une dynamique forte dans un environnement international marqué par de profondes mutations.



Enfin, le secrétaire général a appelé chaque membre du Comité central à faire preuve de responsabilité, à contribuer activement aux discussions et à assurer une forte unité dans les décisions adoptées. -VNA