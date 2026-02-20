Le secrétaire général To Lam s’entretient par téléphone avec l’ancien sénateur américain Patrick Leahy

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, s'est entretenu par téléphone avec l'ancien sénateur américain Patrick Leahy, ami de longue date du Vietnam, le 19 février après-midi (heure locale), à l'occasion de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza.

Le leader du Parti a exprimé sa reconnaissance et sa profonde appréciation pour l'engagement constant et sincère de Patrick Leahy, qui, pendant des décennies, a œuvré à la normalisation, à la consolidation et au développement des relations vietnamo-américaines, notamment en matière de coopération humanitaire et de règlement des conséquences de la guerre, contribuant ainsi à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre les peuples des deux pays.

Il a souligné que sa participation à cette réunion lui avait également permis de rencontrer des amis américains, marquant un début prometteur pour l'année 2026 et insufflant une nouvelle dynamique au partenariat stratégique global entre les deux pays. Le dirigeant a également présenté les grandes orientations de développement du Vietnam, telles que définies lors du 14e Congrès national du Parti, visant à accélérer le développement du pays et à approfondir son intégration internationale.

To Lam a par ailleurs apprécié que l’administration du président Donald Trump continue d’attacher de l’importance aux relations avec le Vietnam, sur la base du respect du régime politique, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays. Il s'est également félicité de son soutien au rôle central de l'ASEAN et au renforcement de la coopération régionale, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable.

De son côté, Patrick Leahy a réaffirmé son profond attachement au Vietnam et ses liens personnels avec ce pays, ainsi que le soutien bipartisan du Congrès américain à l'égard de cette nation d'Asie du Sud-Est. Il s'est dit fier d'avoir été parmi les premiers sénateurs à s'opposer à la guerre du Vietnam, rappelant que l'un de ses premiers votes importants au Sénat avait été en faveur de la fin de ce conflit.

Photo: VNA

Durant son mandat de président pro tempore du Sénat américain et de président de la Commission des crédits du Sénat, il a œuvré avec d'autres parlementaires pour obtenir des fonds destinés à la réparation des conséquences de la guerre au Vietnam, notamment le nettoyage de la dioxine, le soutien aux personnes handicapées et la recherche des soldats vietnamiens disparus – des efforts qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui ont porté leurs fruits.

Il a enfin affirmé que les relations Vietnam–États-Unis constitue un modèle de réconciliation fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs, et s’est engagé à promouvoir la coopération et un renforcement des liens bilatéraux. Patrick Leahy a ajouté qu’il entretenait des contacts réguliers avec des parlementaires des partis démocrate et républicain, les encourageant à préserver et à approfondir les relations vietnamo-américaines dans l’intérêt des générations futures. -VNA/VI