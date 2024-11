Le secrétaire général To Lam se rend au district insulaire de Bach Long Vi

Le secrétaire général du Parti To Lam rend visite jeudi 14 novembre aux cadres, soldats et habitants du district insulaire de Bach Long Vi. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite de travail à Hai Phong, le secrétaire général du Parti To Lam a rendu visite jeudi 14 novembre aux cadres, soldats et habitants du district insulaire de Bach Long Vi.

Cela fait 31 ans depuis la fondation du district insulaire de Bach Long Vi. Cette île, autrefois déserte et aride, est devenue une île verte, propre et pleine de vitalité, avec une infrastructure socioéconomique de plus en plus complète.

Le secrétaire général a souligné l'importance stratégique de l'île, tant pour la souveraineté maritime que pour la défense, la sécurité et le potentiel de développement de l'économie maritime. Bach Long Vi est l'une des huit plus grandes zones de pêche du Golfe du Tonkin grâce à ses ressources maritimes abondantes et un riche écosystème marin.

Il a indiqué que la résolution du 8e plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat sur la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045 a fixé comme objectif de faire du Vietnam une nation maritime forte caractérisée par le développement durable, la prospérité, la sécurité et la sûreté, et de veiller à ce que le développement durable soit associé à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, au maintien de l’indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

To Lam a demandé à la ville de Hai Phong et au district de Bach Long Vi d'élaborer un plan concret pour transformer cette région en une forteresse protégeant l'espace maritime et aérien dans le Golfe du Tonkin, ainsi qu'en un centre de services logistiques pour la pêche, le développement de l'aquaculture et une destination touristique.

Il a suggéré à Hai Phong de bien planifier les zones militaires, économiques et écologiques afin de définir des orientations d'investissement synchrones en matière d'infrastructures.

En outre, le district de Bach Long Vi doit continuer à renforcer la sécurité nationale et la défense des îles et des îles, toujours faire preuve d'une grande vigilance et de préparation au combat.

To Lam a notamment mentionné la question de créer une nouvelle vitalité pour l'île, en continuant à planter des arbres, en construisant des réservoirs d'eau douce, en protégeant l'environnement et la biodiversité maritimes. Il a souligné l'importance de prêter une attention particulière à la vie matérielle et spirituelle des cadres, des soldats et des habitants de cette île.

Concernant le développement de l'économie maritime de l'île de Bach Long Vi, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de suivre de près la Résolution N°45 sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong jusqu'en 2030 avec une vision à l'horizon 2045. La ville doit être déterminée à faire de l'île de Bach Long Vi centre logistique pour la pêche et les opérations de sauvetage en mer dans la région du Nord, développer l'aquaculture de fruits de mer haut de gamme, et promouvoir le tourisme de villégiature haut de gamme associé avec la conservation des écosystèmes marins et insulaires. -VNA/VI