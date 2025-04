Le secrétaire général To Lam rend hommage aux généraux Vo Nguyen Giap et Van Tien Dung

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le 28 avril après-midi, le secrétaire général du Parti, To Lam, a rendu hommage au général Vo Nguyen Giap à sa résidence et au général Van Tien Dung à sa maison commémorative.



Au domicile du général Vo Nguyen Giap, 30 rue Hoang Dieu à Hanoï, le leader du Parti a déposé des fleurs et offert de l'encens, exprimant son profond respect et sa gratitude envers ce grand stratège révolutionnaire, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire de la Commission militaire centrale, ancien ministre de la Défense, commandant en chef de l'Armée populaire du Vietnam. La vie du général Vo Nguyen Giap est étroitement liée aux grandes victoires des deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l'impérialisme américain, ainsi qu'à la construction et la défense du pays.

Le secrétaire général To Lam avec la famille du général Van Tien Dung. Photo : VNA

À la maison commémorative du général Van Tien Dung, To Lam a salué la mémoire d'un combattant communiste loyal, ancien membre du Bureau politique, ancien chef d'état-major général et ancien ministre de la Défense, stratège éminent ayant dirigé de nombreuses campagnes victorieuses, notamment la campagne de la Route 9 - Sud Laos en 1971, la campagne de libération des Hauts Plateaux en 1975 et la campagne historique Ho Chi Minh ayant conduit à la Libération complète du Sud et à la Réunification nationale en avril 1975.-VNA/VI