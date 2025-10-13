Le secrétaire général To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh à Nghe An

Dans l’après-midi du 11 octobre, dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Nghe An, le secrétaire général du Parti, To Lam, a déposé des fleurs et brûlé de l’encens au temple Chung Son – Temple des ancêtres du Président Ho Chi Minh – ainsi qu’au site historique spécial national de Kim Lien.



Le secrétaire général To Lam a exprimé son profond respect et sa gratitude envers les parents et les proches du Président Ho Chi Minh, honorant les racines familiales du grand dirigeant de la nation.



Au site historique de Kim Lien, le secrétaire général To Lam a rendu un hommage solennel et exprimé une reconnaissance infinie pour les contributions immenses du Président Ho Chi Minh – qui a consacré sa vie à la libération nationale, à la paix et au bonheur du peuple vietnamien et des peuples du monde.

Le secrétaire général To Lam rend visite à la Mère héroïne vietnamienne Nguyen Thi Oanh. Photo: VNA



Dans l’après-midi, le secrétaire général To Lam a rendu visite à la Mère héroïne vietnamienne Nguyen Thi Oanh (née en 1933), dont deux fils sont tombés au combat.-VNA/VI