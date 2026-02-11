Le secrétaire général Tô Lâm rencontre les sous-comités du 14e Congrès national du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré mardi 10 février les membres des sous-comités chargés de préparer le 14e Congrès national du Parti et du Comité directeur chargé d’examiner les questions théoriques et pratiques liées au processus de rénovation mené au Vietnam depuis quatre décennies.



La rencontre a eu lieu à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930 – 2026), pour célébrer le succès du 14e Congrès national du Parti et à l’aube du Nouvel An lunaire (Têt) 2026.



Le leader du Parti a déclaré que les préparatifs du14e Congrès national du Parti s’étaient déroulés dans un contexte mondial complexe, face aux exigences croissantes du développement national et à la nécessité d’accomplir des tâches très difficiles et délicates, notamment la rationalisation du système politique, la réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre d’un système d’administration locale à deux niveaux.



Il a souligné que durant ce processus, le Parti a subi une perte immense : le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui a posé les premières bases de la préparation du 14e Congrès national du Parti, ce qui a rendu indispensable le courage, l’unité, la détermination et la responsabilité politique pour assurer le succès du congrès.



Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le succès du congrès était le fruit de l’unité, du consensus et des efforts considérables déployés par l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, avec une contribution particulièrement importante des sous-comités et du Comité directeur. Il a insisté sur le fait que ce résultat reflétait un effort intellectuel rigoureux, scientifique et soutenu, un sens aigu des responsabilités et un dévouement sans faille face à une forte pression temporelle, une charge de travail importante et des exigences de qualité élevées.

Selon le leader du Parti, une innovation majeure dans la préparation des documents du congrès a été l’intégration de trois rapports importants et d’un programme d’action en un seul document, les rendant plus concis et cohérents tout en reflétant une approche pragmatique.



Malgré un calendrier serré, les sous-comités ont travaillé avec une excellente coordination et un grand sens des responsabilités, tandis que la préparation du personnel a été menée avec rigueur, impartialité et conformément aux principes du Parti, aboutissant à des élections au premier tour ayant recueilli un large consensus.



L’organisation et la logistique ont également été gérées avec rigueur et professionnalisme, avec des innovations notables, témoignant de la discipline et du dévouement du personnel de soutien dont la contribution discrète a permis d’assurer le succès du Congrès.



Le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’immédiatement après le congrès, les efforts pour peaufiner les documents ont été entrepris avec diligence et rapidité, en tenant compte des observations du congrès. Les documents ont été officiellement publiés lors de la conférence nationale sur la mise en œuvre, le 7 février 2026, soit près d’un mois plus tôt que le mandat précédent. Cela témoignait de l’excellent travail des sous-comités, du comité directeur et des organes consultatifs, et soulignait le rôle des cadres consultatifs stratégiques du Parti.



Il a salué leur sens aigu des responsabilités, leurs méthodes de travail rigoureuses et scientifiques, leur ouverture d’esprit et leur étroite coordination, notant que malgré des points de vue divergents et des débats, tous ont finalement convergé vers un principe commun : placer les intérêts du Parti, de la nation et du peuple au-dessus de tout afin de parvenir au plus large consensus et d’assurer la meilleure préparation possible au congrès.



Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le 14e Congrès national du Parti marquait un tournant décisif dans le développement du pays, inaugurant une nouvelle phase d’action, portée par des aspirations et des exigences plus élevées. Avec des documents établis et des objectifs clairement définis, la tâche essentielle consiste désormais à traduire l’esprit du congrès en actions concrètes, en résultats tangibles et en changements significatifs à l’échelle nationale.



Il a exhorté les membres des sous-comités, dans leurs fonctions respectives, à continuer de mettre en commun leur expertise, leur expérience et leur engagement pour contribuer à la mise en œuvre de la résolution du congrès, tout en participant activement à l’examen de quarante années de mise en œuvre du Programme du Parti, à l’examen de quarante années de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme, et à un examen approfondi d’un siècle de direction du Parti durant la révolution vietnamienne. Ces examens, a-t-il souligné, visent à enrichir les connaissances théoriques et pratiques et à façonner une vision de développement stratégique, ambitieuse et à long terme pour les cent prochaines années.



Le leader du Parti a demandé au Bureau du Comité central du Parti de formuler des recommandations sur un examen approfondi de la préparation et de l’organisation du 14e Congrès national du Parti, d’en tirer des enseignements précieux pour le prochain mandat et de féliciter et récompenser comme il se doit les collectifs et les individus les plus méritants. Il a également appelé à une étroite coordination avec la Commission de l’organisation du Comité central du Parti et les organismes compétents afin de garantir la pleine application des politiques et des droits des membres des sous-comités et du Comité directeur, conformément à la réglementation.



Il a profité de cette occasion pour adresser ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite à tous les membres et à leurs familles à l’occasion du Nouvel An lunaire, les exhortant à persévérer dans leur dévouement, à maintenir leur enthousiasme et à conserver une confiance inébranlable dans la voie choisie par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple. – VNA/VI