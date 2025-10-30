Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le Groupe parlementaire d’amitié multipartite avec le Vietnam

Le 29 octobre, dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le Groupe parlementaire multipartite d’amitié avec le Vietnam (All-Party Parliamentary Groups –APPG) au Parlement britannique.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude pour les contributions actives de l’APPG au développement des relations Vietnam–Royaume-Uni dans de nombreux domaines, notamment la culture, l’éducation et les échanges entre les peuples.

Soulignant que le Vietnam et le Royaume-Uni attachent toujours de l’importance à une coopération globale, le secrétaire général a affirmé que les progrès remarquables enregistrés dans les relations bilatérales doivent beaucoup au soutien et à l’amitié des amis britanniques, en particulier de l’APPG.

Les parlementaires britanniques ont exprimé leur attachement et leur affection envers le Vietnam, affirmant avoir constaté lors de leurs différentes visites l’évolution rapide et impressionnante du pays au cours des dernières années.

Ils ont salué la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm, estimant qu’elle marque une étape importante pour approfondir et élargir la coopération entre les deux pays.

Les parlementaires se sont déclarés impressionnés par le discours du secrétaire général Tô Lâm à l’Université d’Oxford, dans lequel il a présenté sa vision du développement futur des relations Vietnam–Royaume-Uni.

Répondant aux questions des parlementaires sur les priorités de coopération, le secrétaire général Tô Lâm a souligné quatre axes majeurs : renforcer la coopération dans le commerce et l’investissement, la science et la technologie, l’éducation et la formation, ainsi que le développement des centres financiers internationaux – contribuant ainsi activement à la prospérité et au développement des deux nations.

À cette occasion, le secrétaire général a proposé que l’APPG continue de maintenir les échanges de délégations, de promouvoir les activités culturelles, éducatives et scientifiques, ainsi que de renforcer les liens entre entreprises des deux pays. Il a également suggéré d’organiser des séminaires thématiques entre les commissions spécialisées des deux Parlements, notamment dans le domaine du développement du marché financier international au Vietnam.-VNA/VI