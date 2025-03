Le secrétaire général Tô Lâm rencontre l'ancien PM singapourien Lee Hsien Loong

Le secrétaire général Tô Lâm (droite) rencontre l'ancien PM singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA

Singapour est toujours un ami proche et un partenaire de premier plan dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, ainsi que la sécurité et la défense, a affirmé le secrétaire général du Parti Tô Lâm en rencontrant le 12 mars Lee Hsien Loong, ancien Premier ministre, ministre d'État et conseiller principal du Parti d'Action populaire de Singapour.

Il a affirmé que l'expérience et les succès de Singapour constituent une source d'inspiration précieuse pour le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Le leader du Parti communiste du Vietnam a exprimé sa gratitude pour les efforts de Lee Hsien Loong lorsqu'il était Premier ministre, ayant jeté des bases solides pour le développement des relations bilatérales. Il a souligné que l'élévation du partenariat entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique global créérait un nouvel élan pour renforcer la coopération bilatérale et contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Lee Hsien Loong a affirmé que les relations entre les deux pays se sont fortement développées, passant d'un partenariat stratégique à un partenariat stratégique global. Il a exprimé sa satisfaction quant aux perspectives de coopération entre les deux pays dans tous les domaines importants de coopération entre les deux pays. Lee Hsien Loong s'est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer fortement dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre leurs partis au pouvoir à travers des échanges de délégations et le partage d'expériences en matière de gouvernance et de développement du pays.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité Lee Hsien Loong à effectuer une visite au Vietnam. Ce dernier a acceptée avec plaisir. -VNA/VI