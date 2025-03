Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des intellectuels vietnamiens résidant à Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, prend la parole lors de la rencontre. Photo: VNA Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour du 11 au 13 mars, dans l'après-midi du 11 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré plusieurs intellectuels vietnamiens résidant à Singapour afin d’écouter leurs recommandations et propositions en matière de politiques de développement.



Lors de cette rencontre, les intellectuels vietnamiens ont formulé de nombreuses suggestions pour permettre au Vietnam d’exploiter au mieux le potentiel technologique dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’investissement... Ils ont également proposé plusieurs politiques visant à accélérer l’application des sciences et des technologies, à promouvoir l’innovation et la transformation numérique dans la gouvernance de l’État, ainsi que dans la conception, la construction et la production de produits technologiques par les entreprises vietnamiennes.



Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié ces contributions, affirmant que ces propositions contribueront à aider le Vietnam à accéder aux avancées scientifiques et technologiques de pointe, renforcer sa compétitivité et favoriser un développement économique durable.



Il a souligné que le Parti et l’État vietnamiens accordent une grande importance aux sciences, aux technologies, à l’innovation et au rôle des intellectuels.



Le secrétaire général a encouragé la poursuite des recherches sur les priorités majeures pour le développement scientifique et technologique, ainsi que l’amélioration des institutions et des politiques afin de lever les obstacles et barrières existants.



Il a insisté sur le fait que les organismes publics continueront à promouvoir l’application des sciences et technologies, ainsi que l’innovation, pour améliorer la gouvernance nationale. Parallèlement, le Vietnam continuera à encourager les entreprises nationales à concevoir, innover, construire et produire des produits technologiques numériques à forte valeur ajoutée.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé les intellectuels vietnamiens de l’étranger à contribuer activement à la construction du Réseau vietnamien d’innovation, afin d’aider le pays à accéder aux technologies avancées et aux modèles de développement efficaces en provenance de Singapour et d’autres nations développées.



Enfin, il a demandé aux ministères et agences concernées d’étudier et de traduire en actions concrètes les recommandations et propositions des intellectuels, dans le but d'accélérer le développement scientifique et technologique au service du progrès socio-économique du Vietnam.- VNA/VI