Le secrétaire général To Lam reçoit une délégation du Parti du Peuple cambodgien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et Men Sam An, vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien. Photo: VNA

Le 26 janvier, à Hanoï, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu Men Sam An, vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien (PPC), représentante du président du PPC Hun Sen, venue féliciter le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès national du PCV.

Lors de la rencontre, le secrétaire général To Lam a sincèrement remercié le Roi Norodom Sihamoni, le président du PPC et président du Sénat Hun Sen, ainsi que le Parti du Peuple cambodgien pour l’envoi de lettres de félicitations à l’occasion du succès du 14ᵉ Congrès national du PCV, soulignant en particulier la visite de Men Sam An, à la tête d’une délégation du PPC, illustrant l’amitié traditionnelle et la solidarité étroite entre les deux Partis et les deux pays.

Le secrétaire général a souligné que le 14ᵉ Congrès national du PCV marquait l’ouverture d’une nouvelle ère de développement du Vietnam, placée sous la devise « Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement », exprimant la volonté et l’aspiration du peuple vietnamien à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, prospère et heureux, avec une vision de développement à long terme.

Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations récentes et exprimé sa confiance que, sous le règne éclairé du Roi Norodom Sihamoni et la direction du Parti du Peuple cambodgien, le Cambodge continuerait à obtenir de nouveaux succès et à renforcer sa position dans la région et dans le monde, affirmant que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec le Cambodge ainsi qu’à la solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

De son côté, Men Sam An a chaleureusement félicité le PCV pour le plein succès de son 14ᵉ Congrès national ainsi que To Lam pour sa réélection au poste de secrétaire général, saluant les réalisations importantes du Vietnam sous la direction du PCV et exprimant sa confiance dans la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14ᵉ Congrès.

La vice-présidente du PPC a souligné que le maintien et la consolidation durables de la coopération intégrale et de l’amitié avec le Vietnam, à tous les niveaux et par tous les canaux du Parti, de l’État et des organisations de masse, constituaient une orientation constante et de long terme du PPC.

Les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive des relations Vietnam–Cambodge ces dernières années et ont affirmé leur détermination à continuer de consolider les liens entre les deux Partis et les deux pays, au service des intérêts des deux peuples ainsi que de la paix et de la stabilité régionales et mondiales, soulignant le caractère particulier et inestimable de l’amitié Vietnam–Cambodge, à préserver et à transmettre aux générations futures. -VNA/VI