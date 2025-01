Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation du Parti du peuple cambodgien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (à droite) serre la main du membre du Comité permanent du Comité central du PPC et premier vice-président du Sénat du Cambodge, Ouch Borith, à Hanoi, le 20 janvier. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu lundi 20 janvier à Hanoï une délégation de haut rang du Parti du peuple cambodgien (PPC) conduite par Ouch Borith, membre du Comité permanent du Comité central du PPC et premier vice-président du Sénat du Cambodge.

Le leader du PCV a apprécié l’importance de ce voyage pour approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux partis et les deux pays. Il a félicité le Cambodge pour les grandes et importantes réalisations accomplies dans divers domaines dans le processus de construction et de développement de la nation, sous le règne clairvoyante du roi Norodom Sihamoni, la direction du Sénat et de l’Assemblée nationale, et la gestion du gouvernement, avec le PPC au cœur.

Félicitant le Vietnam pour ses grandes réalisations d’importance historique dans le processus de Doi moi (Renouveau), d’édification nationale et de développement, Ouch Borith a montré sa conviction que sous la direction du PCV, ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera à réaliser des réalisations encore plus grandes et à mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du PCV.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié le Cambodge pour son affection et son soutien profonds au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale dans le passé et pour son oeuvre actuel d’édification nationale. Il a exprimé sa joie et son appréciation pour le développement du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale, et de la durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, au bénéfice des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent une grande importance au développement des relations avec le Cambodge, ainsi qu’aux relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Le leader du PCV a proposé que les deux parties continuent à élargir leur coopération de manière plus approfondie, plus substantielle et plus efficace dans divers domaines. Il s’agit notamment de renforcer les échanges et les interactions entre les dirigeants de haut rang, de discuter des mesures visant à renforcer la connectivité entre les deux économies, d’accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et de promouvoir leur coordination dans le maintien de la stabilité politique, de la sécurité, de l’ordre public et de la sécurité sociale dans chaque pays.

Ouch Borith a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien important, précieux, opportun et efficace que le Vietnam a apporté au Cambodge dans sa lutte pour défendre l’indépendance et échapper au régime génocidaire dans le passé, ainsi que dans le processus de construction nationale actuel. Il a affirmé le fort désir et la détermination des dirigeants et du peuple cambodgiens de continuer à entretenir et à préserver le bon voisinage, l’amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme des deux pays.

Le même jour, le secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a eu un entretien avec la délégation du PPC, au cours duquel les deux parties ont discuté des relations entre les deux partis ces derniers temps, ainsi que des mesures et des étapes visant à renforcer et à développer les relations entre les deux partis et les deux pays dans les temps à venir, afin de continuer à entretenir la solidarité et l’amitié entre les deux peuples vietnamien et cambodgien. – VNA/VI