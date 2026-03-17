Le secrétaire général To Lam reçoit les ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a reçu le 16 mars à Hanoï les ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique à l’occasion du premier Dialogue stratégique « 3+3 » au niveau des ministres des Affaires étrangères (AE), de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine. La rencontre a souligné la volonté des deux pays de renforcer leur coopération.
Le secrétaire général To Lam reçoit les ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu le 16 mars à Hanoï le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le ministre chinois de la Défense Dong Jun et le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong, à l’occasion de la tenue de la première réunion du Dialogue stratégique « 3+3 » au niveau des ministres des Affaires étrangères (AE), de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine.
Lors de la rencontre, To Lam a adressé ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Il a également remercié le Comité central du PCC et le dirigeant Xi Jinping pour leur fort soutien au 14ᵉ Congrès du PCV. Il a félicité la Chine pour ses importantes réalisations ainsi que pour le succès de la quatrième session de la 14ᵉ Assemblée populaire nationale de Chine. Il s’est déclaré convaincu que la Chine mettrait efficacement en œuvre son 15ᵉ Plan quinquennal de développement économique et social, orienté vers un développement de haute qualité.
To Lam a hautement apprécié et salué la première visite conjointe au Vietnam des trois ministres chinois des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, ainsi que l’organisation du premier Dialogue stratégique « 3+3 ». Il a souligné l’importance de ce mécanisme pour consolider la confiance politique, renforcer la cohésion stratégique et promouvoir le développement stable des relations Vietnam–Chine, tout en démontrant la responsabilité des deux pays dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.
Il a appelé les ministères de la Sécurité publique des deux pays à accorder une attention particulière à l’orientation de l’application de la loi, au renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité et au partage d’expériences en matière de protection de la sécurité politique.
Le secrétaire général To Lam a également proposé que les deux parties contrôlent et gèrent de manière appropriée les désaccords en mer conformément aux perceptions communes de haut niveau ; qu’elles persistent à les régler par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), contribuant ainsi à consolider la confiance et à maintenir la paix et la stabilité dans la région.
Exprimant leur accord et leur appréciation à l’égard des orientations et des propositions de To Lam, les trois ministres chinois ont présenté les résultats importants de la première réunion du Dialogue stratégique « 3+3 ». Ils ont réaffirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa politique de diplomatie de voisinage, ainsi qu’une orientation importante dans la ligne générale de sa politique étrangère, et qu’elle était prête à partager son expérience et à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses nouveaux objectifs de développement.
Les ministres chinois ont affirmé qu’ils collaboreraient étroitement avec leurs homologues vietnamiens, en se fondant sur les perceptions communes de haut niveau, afin de renforcer le partage d’expériences théoriques et pratiques en matière de construction de Parti et de gouvernance d’État ; d’approfondir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’application de la loi, de la prévention et de la lutte contre la criminalité, ainsi que des exercices conjoints ; d’élever la coopération substantielle dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement, les sciences et technologies et l’intelligence artificielle ; de consolider la base sociale des relations bilatérales en intensifiant la coopération dans le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples ; et de mieux contrôler et régler les désaccords, conformément au nouveau niveau des relations entre les deux pays, aux perceptions communes de haut niveau et au droit international. -VNA/VI
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