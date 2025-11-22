Le secrétaire général To Lam reçoit le président du Sénat tchèque à Hanoï

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam (à droite), et le président du Sénat du Parlement de la République tchèque, Milos Vystrcil. Photo: VNA

Le secrétaire général To Lam s’est félicité des progrès positifs des relations Vietnam–République tchèque, tout en estimant que les échanges commerciaux bilatéraux de 2 milliards de dollars restent modestes et ne correspondent pas encore aux potentiels, aux atouts et aux excellentes relations politiques entre les deux pays. Selon lui, les deux parties doivent intensifier leurs activités de promotion commerciale afin de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans les prochaines années.Appréciant les résultats de l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le président du Sénat tchèque Milos Vystrcil, le secrétaire général To Lam a souhaité que les organes législatifs des deux pays continuent de coopérer étroitement, de créer un cadre juridique favorable et de faciliter les efforts visant à promouvoir la coopération bilatérale.Il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux. Il a également appelé à intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, des sciences et technologies, de l’éducation–formation, de la culture et du tourisme, et d’étendre la coopération aux nouveaux domaines tels que l’énergie propre, les énergies renouvelables et la transformation numérique.Le président du Sénat tchèque a exprimé son plein accord avec les orientations de coopération proposées par le secrétaire général du PCV. Selon lui, le Sénat tchèque est prêt à mobiliser les pays membres de l’Union européenne n’ayant pas encore ratifié l’Accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) à procéder à sa ratification rapide.Les deux dirigeants ont convenu d’accélérer l’élaboration, l’harmonisation et la mise en œuvre du Plan d’action pour concrétiser le contenu du partenariat stratégique Vietnam–République tchèque, transformant les potentiels et atouts en projets de coopération concrets, substantiels et efficaces, conformes aux aspirations et aux intérêts des deux pays.